MINI Cooper SE: compatta, confortevole ed elettrica

Un design minimalista per un brand che continua a rinnovarsi, MINI presenta la nuova Cooper SE, compatta full electric.

MIN Cooper SE è un’auto compatta a tre porte, che rappresenta la naturale evoluzione di una serie di generazioni vincenti.

È dotata di un motore elettrico da 218 cavalli per una coppia massima di 330 Nm, la MINI Cooper SE brucia i 100 km/h con partenza da fermo in soli 6,7 secondi per un’autonomia nel ciclo WLTP fino a 402 km.

Grazie alla ricarica rapida in corrente continua è possibile ricaricarla fino all’80% in soli 30 minuti (95 kW), nonostante la sua anima elettrica, la compatta inglese non ha perso quel DNA che l’ha resa vincente negli anni.

MINI Cooper SE: lo smartphone come smart key

Un’auto efficiente sotto ogni punto di vista, ottimizzato anche il coefficiente di penetrazione aerodinamica pari a 0,28. Esteticamente il suo stile è in linea con l’evoluzione stilistica del brand, dalla carrozzeria con fari circolari all’abitacolo dove spicca il nuovo display OLED ad alta risoluzione, numerose sono le funzioni, tra cui navigazione, telefonia e intrattenimento. Che possono essere gestite tramite comandi vocali.

Novità anche per quanto concerne i sistemi di assistenza alla guida, con l’opzione Remote 360 è possibile visualizzare cosa accade nei dintorni del veicolo parcheggiato tramite MINI App, è possibile anche catturare le immagini dalla telecamera interna e inviare via Wi-Fi Direct.

L’innovativa MINI Digital Key Plus trasforma lo smartphone in chiave digitale facilitando il car sharing.

"La MINI Cooper SE rappresenta la forza innovativa di MINI. Con il suo design dinamico, le sue prestazioni sostenibili e il suo go-kart feeling, stabilisce nuovi standard nella mobilità elettrica", ha dichiarato Stefanie Wurst, Head of the MINI Brand.