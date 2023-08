MINI Cooper: una futura generazione digitale

MINI è pronta a cambiare nuovamente marcia, questa volta elettrificandosi completamente.

Se già nelle scorse settimane il brand made in UK aveva anticipato l’elettrificazione totale della Countryman, un altro passo in avanti sarà dato anche dalla completa digitalizzazione dei contenuti e strumentazione, la nuova MINI Cooper sarà rivoluzionaria a partire dagli interni.

Il suo posizionamento premium le consentirà di spingersi nuovamente in alto, sia dal punto di vista della dotazione che dei contenuti, rispetto alla concorrenza, la Cooper elettrica si avvarrà di uno scenografico display OLED rotondo da 9,4 pollici posizionato al centro e con sistema operativo MINI 9 basato su Android.

Secondo quanto affermato dai tecnici MINI, sarà uno schermo ottimizzato per il controllo tattile e non solo, perché grazie al nuovo OS sarà possibile utilizzare comandi vocali naturali per accedere alle più svariate funzioni.

Lo schermo centrale sarà suddiviso in tre sezioni, quella superiore focalizzata sulla guida, con i classici indicatori della velocità e autonomia, la parte centrale sarà dedicata ai controlli del clima, mentre più in basso una barra ospiterà i comandi audio, navigazione e telefonia.

A seconda della modalità di guida selezionata cambierà grafica e colorazione, dalla rossa alla verde, dalla sportività tipica del “go-kart feeling” alla eco per una guida più parca e rispettosa dell’ambiente.

Le MINI Electric avranno un sound specifico

Notevole è l’attenzione posta sul sound delle future MINI Electric, modelli che saranno dotati di una serie di suoni che le renderanno molto simili alle cugine endotermiche fatta eccezione per gli avvisi esterni per pedoni e ciclisti, suoni necessari per la sicurezza.