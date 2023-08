MINI e Samsung Display presentano la nuova MINI Interaction Unit

MINI ritorna alla gamescom, presentando una novità che debutterà sulla sua prossima gamma.

La MINI Interaction Unit è una delle novità che MINI presenterà in occasione del lancio dei suoi futuri modelli, un display OLED rotondo sviluppato insieme a Samsung Display Corporation, una novità assoluta nel settore automobilistico.

Un’unità che abbina design a contenuti, in particolare sulla MINI Interaction Unit tramite il Personal Mode è possibile impostare dalla galleria del proprio smartphone una immagine come sfondo del display del sistema di infotainment tramite app MINI.

Un’area espositiva di circa 230.000 metri quadrati, una cornice perfetta per mettere in scena il futuro del brand, MINI sta adottando un approccio complementare facendo breccia anche sull’impatto ludico dei suoi nuovi sistemi tecnologici, il nuovo display OLED rotondo offre un’esperienza digitale unica perché mette al centro le persone offrendo un’interfaccia utente all’avanguardia.

Stefanie Wurst, Head of MINI ha dichiarato: “MINI è perfetta per la gamescom, perché è un brand di esperienze e di comunità. L'anno scorso, la MINI Concept Aceman è stata al centro della nostra presenza. Quest'anno, vogliamo concentrarci sul punto di forza tecnico degli interni della nuova famiglia MINI, il nostro display OLED rotondo, offrendo un'esperienza ludica e digitale. La fantascienza come inno al futuro è la cornice perfetta per le nostre innovazioni”.

MINI sarà presente anche allo IAA Mobility 2023

In occasione dello IAA Mobility 2023, MINI presenterà un particolare della sua nuova famiglia, il display centrale sarà inserito come elemento principale sulla rinnovata gamma, il cuore tecnologico di modelli che rappresenteranno il futuro elettrificato del Marchio automobilistico inglese.