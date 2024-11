MINI John Cooper Works (JCW), più che una semplice sigla, è un modo di intendere l’auto.

Rappresentano il puro divertimento alla guida, cinque nuovi modelli che incarnano alla perfezione quel DNA racing di un Marchio che affonda le sue radici nella storia del motorsport. L’attuale gamma MINI John Cooper Works comprende cinque differenti modelli, tre porte, cinque porte, cabrio, SUV e crossover.

Per chi vuole provare l’esperienza di guida di un’auto elettrica, veloce, potente e sostenibile, la famiglia JCW comprende anche la nuova John Cooper Works Electric.

Tanti i particolari che rendono uniche queste versioni, tra questi il logo John Cooper Works rosso-bianco-nero nello stile della bandiera a scacchi e il tetto multitono. Immancabili le minigonne nere laterali, le lamelle aerodinamiche specifiche sul montante C e lo spoiler posteriore.

La JCW Electric ha un’autonomia fino a 371 km.

MINI John Cooper Works, anche in versione cabrio

Si rivolge a chi è alla ricerca del leggendario go-kart feeling ma non rinuncia al piacere di guida “en-plein air”. La MINI John Cooper Works Cabrio è spinta da un motore TwinPower Turbo, un quattro cilindri da 231 cavalli per 380 Nm di coppia massima. Nel classico 0 - 100 km/h impiega soli 6,4 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 245 km/h.

La JCW Cabrio è dotata di una capote elettrica azionabile anche in movimento fino a una velocità massima di 30 km/h. L’apertura e chiusura avviene in soli 18 secondi.

Anche questa versione si caratterizza per un look particolarmente racing. La griglia anteriore ottagonale in nero lucido con ampie prese d’aria, gli inserti rossi nelle prese d’aria laterali e l’estrattore aria posteriore inferiore in nero lucido, unitamente al terminale di scarico centrale, completano una dotazione tecnica ed estetica straordinariamente ricca.

Su tutti i modelli JCW è presente la Digital Key Plus, che consente di aprire la vettura e accenderla attraverso il proprio smartphone, dispositivo quest’ultimo, utilizzabile anche per parcheggiare la vettura (Remote Parking).