MINI presenta MINI Inhabit Sound

MINI Inhabit Sound è stato inaugurato presso il MINI Inhabit Sound ADI Design Museum a Milano.

Sarà aperto fino al 2 novembre 2023, il MINI Inhabit Sound è stato realizzato grazie alla partnership tra MINI e SOS School of Sustainability, la scuola fondata da Mario Cuccinella che offre un programma di post laurea di 9 mesi per i giovani progettisti nell’ambito dell’Architettura e Design Sostenibile.

Un lungo percorso di formazione guidato da Renzo Vitale, Creative Director Sound Design del BMW Group, coinvolti gli studenti internazionali dell’anno accademico 2022/23, la formazione sarà focalizzata sul tema del Sound Design.

La sostenibilità ambientale è un tema caldo che nelle grandi città è visto come un obiettivo prioritario, ciò si sposa alla perfezione con la strategia MINI, un’auto compatta, efficiente e urbana nata come risposta alla crisi petrolifera negli anni ’50, la sostenibilità è un tema fondamentale per il benessere del pianeta.

Il percorso studiato e realizzato da MINI con la supervisione di Renzo Vitale, Creative Director Sound Design del BMW Group, coinvolge un insieme di giovani studenti internazionali e si focalizza sul tema del sound design, disciplina che gioca un ruolo fondamentale all’interno della realizzazione di un progetto.

All’interno delle città il suono è un punto di partenza per comprendere la sua identità ma anche un punto di arrivo per ridisegnarne l’edilizia e l’urbanistica.

L’obiettivo del MINI Inhabit Sound è quello di costruire uno spazio sostenibile per l’ascolto, condivisione e contemplazione, il suono è visto così come una forma tangibile e vivibile, una scultura tridimensionale dove non c’è presenza ma solo emotività per chi condivide l’esperienza.

MINI Inhabit Sound: nel cuore di Milano

L’installazione MINI Inhabit Sound è un progetto firmato da Carlo Claire, Nicola Capozzo, Ruben Enrique Garrido Rizk e Flavia Torretta con la supervisione di Renzo Vitale, supportato da Jacopo Panfili, Sound Design Assistant Coordinator presso lo IED Istituto Europeo di Design.

Entrando nel MINI Inhabit Sound l’utente è accolto da una combinazione di suoni della vita quotidiana, dai cinguettii di uccelli a suoi artificiali, nella “Core Chamber” si raggiunge uno spazio acusticamente isolato realizzato con pannelli rivestiti di tessuto fonoassorbente che garantiscono un maggior comfort dal punto di vista acustico.

Nella parte finale del viaggio vengono riprodotti diversi suoi della città ma “tradotti” i un’ottica futuristica, così i suoi della natura sono reinterpretati in chiave futuristica da Renzo Vitale.

Ha contribuito all’installazione la Caimi Brevetti S.p.A. azienda che ha fornito i pannelli acustici fonoassorbenti, materiale che ha contributo a rendere l’isolamento acustico necessario a rendere unica l’esperienza dell’utente.

Il tessuto fonoassorbente fornito dalla Caimi Brevetti S.p.A. è brevettata Snowsound-Fiber e si basa su morbide fibre di poliestere al 100% interconnesse tra loro e ignifughe. L’iterazione tra queste fibre e l’aria, permette di controllare il riverbero regolando con precisione la risposta acustica, in base alla superficie e alla distanza tra la fibra acustica e la parete.

Renzo Vitale, Creative Director Sound design BMW Group ha dichiarato: “È necessario costruire una colpevolezza uditiva, affinché le azioni individuali portino ad un benessere collettivo. Si può raggiungere questo obiettivo relazionandosi alle città come realtà sonore, capirne le debolezze per riprogettarle, acusticamente attraverso livelli di espressione e di complessità”.