Morgan: nel Sud Italia con Maldarizzi Automotive

Morgan Motor Company ha aperto la prima concessionaria nel Sud Italia grazie alla partnership con Maldarizzi Automotive.

La Maldarizzi Automotive vanta una lunga esperienze nel settore delle auto di lusso e premium, il nuovo show-room dedicato al brand Morgan opererà da Bari offrendo un servizio di vendita e post-vendita ai clienti Morgan, attuali e futuri nel sud del Paese.

La nuova concessionarie Morgan a Bari aprirà entro la fine del 2023

Morgan ha di recente introdotto la Super 3, aggiornamenti significativi hanno riguardato nel corso del 2022 anche i suoi modelli Plus, la sua ultima gara di modelli rappresenta una delle più forti offerte nei suoi 114 anni di storia.

L’apertura della concessionaria Morgan a Bari consentirà al marchio di ampliare il pubblico proponendo veicoli senza tempo dalla carrozzeria unica.

La nuova realtà del produttore automobilistico britannico sarà la base per il lancio di eventi e raduno che celebreranno nel sud Italia la cultura del brand Morgan.

La Maldarizzi Automotive è stata fondata nel 1979 e vanta oltre 10 sedi tra Puglia e Basilicata, nel corso di questi decenni ha saputo conquistarsi un ruolo da leader nella vendita e post vendita tra i brand più importanti al mondo.

Thomas Kiesele, Chief Commercial Officer, Morgan Motor Company: “Siamo lieti di continuare la nostra espansione della rete nell'Europa meridionale con la nomina di Maldarizzi Automotive per aprire Morgan Bari. Abbiamo trovato in Maldarizzi Automotive un partner esperto con la passione per il marchio Morgan. Siamo fiduciosi che insieme lanceremo Morgan nel Sud Italia. Non vediamo l'ora di accogliere i clienti della regione, avranno l'invidiabile occasione di guidare la loro Morgan nell'incredibile scenario che circonda la bellissima regione pugliese".

Andrea Maldarizzi, General Manager di Morgan Bari: “Siamo orgogliosi di rappresentare uno dei marchi più importanti e storici della carrozzeria britannica. Morgan offre auto sportive uniche e di alta qualità con un'eleganza