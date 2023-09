Morgan sbarca negli Stati Uniti con nuovi modelli omologati per la circolazione su strada.

Veicoli dalla forma originale, tre ruote carichi di fascino e uno stile retrò che sul mercato americano possono dire la loro, Morgan commercializza negli USA la Super 3.

È spinta da un motore Ford da 1.5 litri, la trazione è posteriore, il cambio manuale a cinque marce è preso in prestito dalla Mazda MX-5, l’iconico motore due cilindri ha dovuto cedere il passo a un quattro cilindri in linea con l’attuale stringente normativa americana in tema di emissioni.

Due le varianti proposte, entrambe hanno debuttato al The Bridge VII, evento che si svolge ogni anno e che vede la partnership della Richard Mille.

Morgan Super 3 è omologata negli Stati Uniti come motocicletta

Rispetto alla versione europea cambiano i fari, ora ospitati non più su steli ma alloggiati all’interno della mascherina anteriore, cambiano anche le luci posteriori e gli indicatori di direzione, nuovi anche i catadiottri laterali.

Negli Stati Uniti la Morgan attualmente 12 concessionaria, prevedibile la futura adozione di propulsori turbo benzina BMW per rendere le Morgan 3 più veloci e in linea con le aspettative dei clienti.