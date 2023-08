Morgan Super 3 Malle Rally Special: una tre ruote per lunghi viaggi

Una Morgan Super 3 è stata trasformata in una versione adatta ai lunghi viaggi soprannominata Malle Rally Special.

Una tre ruote che per l’occasione ha ricevuto le cure della Malle London, azienda specializzata nella produzione di valige e accessori moto.

Sebbene non sia ancora rientrata nei listini ufficiali Morgan come configurazione alternativa, la Malle Rally Special è stata esposta al Malle Mile Festival, evento che si è svolto nel Lincolnshire.

Ha una livrea dedicata, la Morgan 3 Malle Rally Special è disponibile in tre colorazioni: giallo, rosso e nero, ogni esemplare è impreziosita da una cartina che illustra un percorso di montagna. Non poteva mancare la Union Fai britannica e una targhetta identificativa con numero progressivo di realizzazione.

Morgan Super 3 Malle Rally Special: una dotazione specifica

Ogni auto è dotata di un impianto di scarico nuovo e di cerchi con design specifico, all’interno dell’abitacolo sono state ricavate delle porte USB, prezioso e utile anche il sistema di navigazione satellitare Beeline, sedili riscaldati e vani portabicchieri.

Ogni esemplare della Morgan Super 3 Malle Rally Special sarà consegnata con una coppia di giacche e borse laterali, i fortunati proprietari riceveranno anche un invito specifico per la Malle Rally, evento che si svolgerà in Europa e che prevede un tour di sei giorni al volante della propria vettura, si partirà dall’Austria per terminare a Monaco, il tutto attraversando le Alpi