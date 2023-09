Moto Guzzi Open House 2023: record di presenze

In circa 35mila hanno festeggiato il Moto Guzzi Open House 2023

Moto Guzzi è un Marchio che ancora una volta conferma di essere un punto di riferimento per migliaia di motociclisti sparsi in tutto il mondo.

Anche l’edizione 2023 del Moto Guzzi Open House è stato l’epicentro della passione guzzista, a Mandello del Lario dal 7 al 10 settembre si è svolta una festa incredibile.

Circa 35mila appassionati hanno partecipato a una edizione che passerà alla storia per numero di partecipanti, si sono registrate presenze da tutta Europa, ma anche dagli Stati Uniti, dalla Turchia e perfino dall’Australia.

L’edizioe 2023 si è aperta con la simbolica aperta dello storico cancello rosso di via Parodi a Mandello, sabato 9 e domenica 10 settembre si sono registrate presenze record all’interno dello stabilimento di Mandello che si conferma così uno dei luoghi più simbolici della storia dei motori. Un sito ricco di fascino che ha accompagnato lo sviluppo dell’industria Italiana e non solo, un luogo dove vengono assemblati veicoli e motori, dove nella parte più storica risiede la Galleria del Vento.

I primi lavori per la ristrutturazione del sito industriale di Mandello sono già iniziati, l’obiettivo è di renderlo un vero e proprio entro di aggregazione aperto a tutti ma anche di aumentare la capacità produttiva.

La Moto Guzzi V7 è stata tra le protagoniste del Moto Guzzi Open House

Tante le versioni della storica V7 che hanno partecipato alla manifestazione, dalla V7 Stone Corsa alla versione modificata per partecipare al Moto Guzzi Fast Endurance, il trofeo a squadre giunto alla sua quarta stagione.

Open House è stata anche l’occasione per fare beneficenza, sabato 9 settembre è stata svelata la V7 Stone 75° Oro Olimpico, versione celebrativa del successo ottenuto da Canottieri Moto Guzzi di Mandello alle Olimpiadi di Londra del 1948, la moto sarà messa all’asta e il ricavato verrà utilizzato da Canottieri Moto Guzzi per continuare lo sviluppo delle attività sportive di canottaggio per ragazzi e adulti diversamente abili.