MV AGUSTA BRUTALE 1000 RR ASSEN

Sono passati quasi 50 anni dall’ultima vittoria MV Agusta ad Assen, ottenuta nel 1976 da Giacomo Agostini nella classe 350.

Per ricordare quei giorni gloriosi nasce la Brutale 1000 RR Assen. Quest0 eccezionale modello sarà prodotto a mano in Italia, in soli 300 esemplari numerati, per un’edizione assolutamente limitata.



La base tecnica è rappresentata dalla versione 2023 della Brutale 1000 RR ma con aggiornamenti tecnici non banali, a partire dal cambio elettronico, più rapido e dolce negli innesti grazie a modifiche hardware e software.

Il motore è il quattro cilindri in linea ad elevate prestazioni di 998 cc, capace di erogare ben 208 CV (153 kW) a 13.000 giri/min e 116,5 Nm a 11.000 giri/min.

La colorazione specifica della “Assen” è stata definita con un Blu Nordico, Argento Ago e oro.

Per la Brutale 1000 RR Assen la scelta dei materiali è fondamentale, si parte dai leggerissimi cerchi in fibra di carbonio Rotobox per trovare poi, sempre in carbonio, le paratie che proteggono i collettori di scarico sui due lati della moto. La sella è rivestita in Alcantara blu mentre il serbatoio è dotato di doppia colorazione blu/argento e finitura lucida.