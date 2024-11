MV Agusta ridefinisce il segmento delle Supersport con la nuova MV Agusta F3 Competizione. Si tratta di una due ruote super esclusiva ed adrenalinica che verrà interamente prodotta a mano nello stabilimento di Varese, pezzo per pezzo in appena 300 esemplari tutti numerati, nel corso del 2025.

La F3 Competizione raggiunge una potenza massima di 160 CV a 13.500 giri, il cuore è l’iconico 3 cilindri 798 cc controrotante di MV Agusta, dotato di valvole in titanio che permettono di raggiungere elevati regimi di rotazione.

Il peso della F3 è stato ridotto di ben 14 kg rispetto alla versione RR.

L'aerodinamica è esasperata, le appendici aerodinamiche, perfettamente integrate nella carena, sono realizzate in carbonio forgiato e sono in grado di generare un carico di ben 8 kg sull’avantreno alla velocità di 240 km/h. Il pacchetto aerodinamico include inoltre il cupolino racing fumé, le fiancate della carena ed il parafango anteriore entrambi in fibra di carbonio.

L’elettronica della F3 Competizione si avvale di una nuova centralina mentre la dashboard è costituita da un pannello TFT a colori da 5,5”, ideale per dialogare con l’app MV Ride, che tra le altre funzioni permette anche di registrare e condividere i propri itinerari, personalizzare la configurazione della moto direttamente dallo smartphone e attivare la navigazione turn by turn.

La F3 Competizione è dotata di Launch Control che, abbinato al sistema di Front Lift Control (FLC), permette accelerazioni da 0 a 100 sotto i 3 secondi.

MV Agusta si contraddistingue anche per l'uso pregiato dei suoi tessuti, la sella è infatti rivestita in Alcantara dove la raffinatezza e il materiale utilizzato assicura una guida comoda ed ergonomica.

Come moto numerata i fortunati possessori della F3 avranno una targhetta numerata (XXX/300) posta sulla nuova piastra di sterzo.