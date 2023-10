MV Agusta Superveloce 98 Edizione Limitata

Era il 1941 quando la MV Agusta lancio il suo primo motore monocilindrico da 98 cc e cambio a due velocità lubrificato.

Era un propulsore leggero e compatto che tuttavia a distanza di due settimane dalla sua produzione, fu bloccato, il progetto della MV Agusta riprese negli anni successivi dopo l’immediato Dopoguerra quando la fabbrica italiana decise di ripartire con l’assemblaggio di una moto completa, la MV 98, una due ruote caratterizzata dall’elegante colore bordeaux.

A distanza di 80 anni ritorna la MV Agusta Superveloce 98

Sarà prodotta in soli 300 esemplari, tutti numerati e immediatamente riconoscili dalla colorazione Rosso Verghera, una moto di altissima qualità sviluppata dal centro sperimentale in CRC.

Tante le fasi artigianali che caratterizzano la produzione di questa moto, dalla colorazione su base opaca ricomponente al codino posteriore fino ad arrivare al motore, unità che rende omaggio allo storico antenato del 1943.

MV Agusta Superveloce 98: motore da oltre 140 CV

Un tre cilindri in linea compatto capace di sprigionare una potenza di 147 cavalli, un valore notevole considerato il peso della moto di soli 173 kg a secco che scendono a 165 kg in presenza del kit racing. Tante le peculiarità di questa moto, dall’albero motore controrotaie alle camme trattate con rivestimento DLC per ridurre gli attriti e aumentare le prestazioni. Le valvole sono in titanio, i cuscinetti dell’albero motore e delle bielle sono sviluppati per ridurre le massimo le perdine di potenza.

Fanno parte della dotazione di serie:

• pompa radiale Brembo PR 16/19

• pinze Brembo M4.30 Stylema

• ABS Continental MK100

• Ride by Wire

• strumentazione con display da 5,5 pollici

• pneumatici ad alte prestazioni Pirelli Diablo Rosso IV Corsa

• localizzazione satelittare antifurto Mobisat.

Della MV Agusta Superveloce 98 ne saranno prodotte solo 300 unità.