NamX al Goodwood Festival of Speed presenterà il primo SUV premium a idrogeno

In occasione della nuova edizione del Goodwood Festival of Speed, NamX in collaborazione con Pininfarina presenterà il primo SUV a idrogeno da segmento premium.

Si svolgerà dal 13 al 16 luglio il prestigioso Goodwood Festival of Speed, una cornice perfetta quello nel Regno Unito, per presentare il concept NmaX all’interno del Future Lab.

Il SUV premium a idrogeno è stato disegnato da Pininfarina in collaborazione con lo studio di design De Lussac.

Una partnership che ha dato via a un nuovo concetto di SUV caratterizzato da un design moderno e alimentazione a idrogeno integrata.

NamX e Pininfarina: l’idrogeno come soluzione di mobilità

Il concept HUV è dotato di sei capsule di idrogeno nella parte posteriore per un’autonomia da 700 a 800 km.

Le capsule possono essere ricaricate presso le stazioni di rifornimento di idrogeno, consegnate all'utente o ottenute comodamente presso i CapXtores, garantendo a tutti l'accessibilità all'idrogeno.

"Siamo onorati di essere presenti nel Future Lab come soluzione tecnologica per un mondo migliore. L'HUV rappresenta più di un semplice design; incarna l’essenza dell'innovazione. La nostra duplice ambizione è diventare un nome di spicco nel campo dei veicoli a emissioni zero ed esplorare continuamente nuove frontiere per migliorare la mobilità dei consumatori. NamX è un progetto collaborativo che riunisce i migliori partner industriali e tecnici in Europa e in Africa", ha dichiarato un rappresentante di NamX.

Paolo Pininfarina, Presidente di Pininfarina ha dichiarato: "Essere a Goodwood con questo progetto rivoluzionario dimostra che Pininfarina non è solo design e stile, ma anche innovazione, user experience e capacità di dare vita ad una visione di futuro sostenibile. Il NAMX HUV fa parte del nostro DNA: si tratta di creare la migliore esperienza di guida per una mobilità