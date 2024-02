Nel 2023 Fiat si conferma il primo brand di Stellantis grazie a +12% vendite

Risultati significativi in Europa, Sud America, Medio Oriente e Africa con modelli di grande impatto come Strada, Panda Tipo e 500

Anche nel 2023 Fiat è stato il marchio più venduto a livello globale nel gruppo Stellantis, confermando una leadership grazie a un aumento delle consegne del del 12% per un totale di 1,35 milioni unità. La sua leadership globale - si segnala da Torino - è evidenziata dai risultati significativi in Europa, Sud America, Medio Oriente e Africa: il marchio è infatti leader nei suoi quattro "mercati domestici" con una quota del 21,8% in Brasile, del 12,8% in Italia, del 15,7% in Turchia e del 78,6% in Algeria, rispettivamente con diversi modelli al vertice: Fiat Strada in Brasile, Panda in Italia, Tipo in Turchia e Algeria.

Questa offerta 'a più livelli' emerge dall'analisi dei risultati nelle diverse macro-regioni. In Europa ad esempio spicca il contributo della 500e, punta di diamante della strategia di elettrificazione di Fiat, che nel 2023 è stata la numero uno a livello continentale nel segmento A+B BEV con una quota di mercato del 14,7%, in crescita di 0,3 punti rispetto al 2022.

Nel mercato delle city-car, Fiat ha confermato il suo primato europeo immatricolando oltre 230.000 Fiat 500 (esclusa la versione BEV) e Panda, raggiungendo una quota del 44,4%. Tra i veicoli commerciali, il Professional Ducato è stato il numero uno del Gruppo Stellantis, posizionandosi al 7° posto nel mercato degli LCV in Europa.

Quanto al Sud America nel 2023 Fiat è stata leader con una quota di mercato del 14,5% e oltre 542.000 unità immatricolate (45.300 vetture in più rispetto al 2022), con oltre 94.600 vetture di vantaggio sul secondo posto, mentre nella Regione Medio Oriente e Africa spicca il risultato nel mercato turco, dove quello torinese è il primo marchio automobilistico a mantenere una striscia di leadership quinquennale ininterrotta, con una quota del 15,7%. Positivo poi il rientro in Algeria con sei modelli per soddisfare le diverse esigenze di mobilità dei clienti individuali e professionali locali: il risultato è stato di oltre 50.000 veicoli venduti lo scorso anno.

Commentando i dati Olivier Francois, Ceo di Fiat e Global Cmo di Stellantis, sottolinea come il marchio abbia "consolidato la sua posizione di player mondiale" e ricorda come "nel 2023 in Europa abbiamo lanciato due nuovi importanti prodotti: la nuova Fiat 600 - che segna il ritorno di Fiat nel segmento B - e la nuova Topolino. Insieme renderanno ancora più solida la nostra leadership nell'offerta di una mobilità urbana sempre più sostenibile. Siamo quindi pronti per un grande 2024. E presto inizierà la seconda stagione di Fiat, dando vita all'altra anima del nostro amato marchio, quella che corrisponde ad inclusività, ingegnosità, italianità e globalità."