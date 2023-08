Nicholas Cars N1A: una sportiva da 650 CV con DNA da Formula 1

È stata progettata da Steve Nichols capo progettista della MP4/4, la monoposto con cui Ayrton Senna vinse tre campionati di Formula 1, la Nichols Cars N1A si ispira alle muscle car del passato.

Rende omaggio alla M1A di casa McLaren, una vettura da corsa che tra il 1963 e il 1968 gareggiò in diverse competizioni sportive approdando anche in Europa.

Nichols ha lavorato a lungo per diverse scuderie di Formula 1, dalla Ferrari alla Jaguar, dalla Jordan alla Sauber, fu lui l’artefice dell’introduzione sulla monoposto McLaren di Ayrton Senna, della fibra di carbonio come soluzione per alleggerire il telaio e dare allo stesso tempo rigidità.

La Nichols Cars N1A si ispira alla M1A di Bruce McLaren

Lo stile è sostanzialmente simile, i cerchi da 19 e 20 pollici sembrano disegnare gli enormi passaruota, il telaio della N1A è in alluminio, le sospensioni sono a doppio braccio, a richiesta è disponibile anche il servosterzo e l’ABS.

Cuore della Nichols Cars N1A è il suo V8 LS da 7 litri montato in posizione centrale posteriore, il cambio manuale è un sei marce, la potenza massima è di 650 cavalli, il peso a vuoto della vettura è di 1.000 kg.

Rispetto alla M1A non c’è storia, la vettura inglese aveva una potenza che oscillava tra i 310 e i 550 cavalli ed era notevolmente più pesante.

Chi desidera avere una potenza minore per un’auto più gestibile e meno esasperata può scegliere la configurazione da 460 o 520 cavalli.