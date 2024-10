La nuova Nissan Ariya Nismo può essere ora preordinata anche in Italia.

Look coinvolgente per un crossover elettrico che non rinnega il suo DNA sportivo. La nuova Nissan Ariya Nismo offre prestazioni esaltanti e un design tipicamente giapponese.

Nissan Ariya Nismo, interni e prezzi

Potenza ma anche controllo, la trazione integrale Nissan e-4ORCE 4WD è stata ulteriormente migliorata al fine di garantire una distribuzione omogenea della potenza e della coppia sulle 4 ruote. Il tutto è stato abbinato a un setup specifico dell’assetto.

Lo sterzo è più diretto rispetto alla versione “base”, ciò rende la Nismo più piacevole da guidare, sia in città che nei tratti extraurbani.

All’esterno tanti gli elementi che caratterizzano il suo stile.

Al retro è presente un doppio diffusore. Deflettori e prese d’aria ispirate alla Formula E ottimizzano i flussi d’aria intorno alla vettura.

Gli interni sono stati completamente ridisegnati. I sedili hanno una conformazione più sportiva. Nuove le cuciture rosse sul volante.

Sportiva ma al tempo stesso elegante. Lungo tutto l’abitacolo sono presenti delle venature in legno scuro. L’illuminazione interna è rossa.

Quattro le colorazioni disponibili tra cui il nuovo Nissan Stealth Grey con tetto nero.