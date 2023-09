Nissan Formula E Team: nuova sede a Parigi

Nissan Formula E Team è pronta per la stagione numero 10 nel Campionato di Formula E.

La storica sede a Le Mans cede così il passo a un nuovo quartier generale all’avanguardia nei pressi di Parigi, una scelta questa per il Nissan Formula E Team che rinnova l’impegno del Marchio automobilistico giapponese a intraprendere una stagione ancora più competitiva e sentita.

La nuova sede di Parigi è perfettamente in linea con le ambizioni della squadra e consentirà di potenziare le performance del Team in vista della stagione numero 10 in Formula E.

Una seconda stagione anche per le Gen3, monoposto elettriche sempre più potenti, tecnologicamente avanzate e che consentono alle Case automobilistiche di sperimentare in gara e durante l’intero Campionato, soluzioni tecniche che saranno poi riversate nella produzione in serie, all’insegna di tutto ciò, Nissan con il claim “dalla pista alla strada, dalla strada alla pista” ammette che lo scambio di conoscenze ed esperienze tra il mondo del motorsport elettrico e quella della produzione in serie offre indubbiamente benefici in termine di evoluzione tecnologica.

Nei suoi cinque anni di esperienza nel Campionato di Formula E Nissan ha potuto sperimentare diverse soluzioni per una rapida diffusione della mobilità sostenibile.

Tommaso Volpe, General Manager Nissan Formula E e Managing Director Nissan Formula E Team, ha affermato: "Siamo riusciti a chiudere in bellezza la Stagione 9, grazie alle modifiche introdotte nel corso del Campionato, che hanno permesso di migliorare le nostre prestazioni. Sappiamo che raggiungere la vetta della classifica è impegnativo, ma è il nostro obiettivo per l'era Gen3. Nella Stagione 10 puntiamo a fare passi avanti ed essere sempre più competitivi. Siamo impazienti di trasferisci nella nuova sede e prepararci al meglio per il Campionato 2023/2024, a partire dai test pre-stagionali di ottobre".

Nissan Team Formula E: il 30 marzo si svolgerà il Tokyo E-Prix

La Formula E quest’anno arriverà per la prima volta in Giappone con il Tokyo E-Prix, gara prevista per il 30 marzo 2024.

Guillaume Cartier, Chairperson, Nissan AMIEO (Africa, Middle East, India, Europe and Oceania) and Board Member of Nissan Formula E Team, ha commentato: "Dopo cinque anni consecutivi di presenza in questo sport, la Formula E rappresenta il più lungo impegno internazionale di Nissan negli sport motoristici al di fuori del Giappone. Questo importante traguardo è frutto delle capacità e del duro lavoro del Team e dimostra il crescente successo riscosso dalla serie”.