Nissan presenta la nuova Hyper Tourer

Nissan ha presentato in occasione del Japan Mobility Show la sua nuova Hyper Tourer, una monovolume che si caratterizza per un design futuristico e per contenuti all’avanguardia.

Un vero e proprio minivan che si rivolge a chi ama condividere viaggio o trasferte di lavoro, con amici e colleghi, il nuovo Nissan Hyper Tourer è la massima espressione di ospitalità del brand giapponese (omotenashi).

Un vero e proprio ufficio mobile sulle quattro ruote, dotato di batterie ad alta capacità e in grado di fornire energia elettrica anche a una casa, negozio o un ufficio, la sua vocazione punta al massimo comfort per i passeggeri.

Ha una linea elegante e decisa, le fiancate dell’Hyper Tourer sono progettate per garantire la minima resistenza aerodinamica e si uniscono armoniosamente con la zona posteriore. La una di cintura illuminata funzione da faro e da firma distintiva, i cerchi hanno un motivo kumiko.

Nissan Hyper Tourer: trazione integrale elettrica

Trazione integrale e-4ORCE per un’elevata stabilità in ogni condizione di guida e marcia, la batteria è ad alto voltaggio e posizionate in maniera tale da abbassare il baricentro della vettura.

Un intelligente sistema di intelligenza artificiale è in grado di monitorare i segni biometrici dei passeggeri tra cui le onde celebrali, frequenza cardiaca, respirazione e sudorazione e regolare automaticamente l’illuminazione interna della vettura, selezionando al tempo stesso la migliore musica per garantire il massimo comfort durante ogni spostamento.

Nissan Hyper Tourer è un minivan elegante, tecnologico e avveniristico.

Anticipa le future tendenze stilistiche e di contenuti che il Marchio automobilistico giapponese presenterà nei prossimi anni, in vista della sua totale elettrificazione.