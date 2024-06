Il nuovo Nissan Qashqai fa il suo ingresso in Europa con un nuovo design esterno ed interni più eleganti e confortevoli.

Nissan Qashqai, giunto al sua terza generazione, è riuscito già nel lontano 2007, a creare con successo un nuovo spazio per i crossover famigliari forte di ben 4 milioni di unità vendute nel mondo e oltre 400.000 vetture solo in Italia.

Il nuovo Nissan Qashqai dispone ora una nuova griglia, che ricorda le antiche armature dei samurai giapponesi, dei nuovi gruppi ottici anteriori e un paraurti, completamente ridisegnato.

Qashqai crea una versione N-Design per i clienti che desiderano uno stile ancora più distintivo.

Il propulsore del nuovo Qashqai è un e-POWER, un sistema già collaudato da Nissan e unico nel suo genere costituito da un motore 100% elettrico che muove le ruote della vettura e un motore termico che produce energia. Il motore elettrico da 190 CV è l'unico che muove le ruote della vettura garantendo un piacere di guida tipico di un EV, con accelerazione brillante e una notevole coppia di ben 330 Nm.

L'energia elettrica necessaria alla trazione della vettura è invece prodotta da un raffinato motore turbo benzina tre cilindri da 1,5 litri e 158 CV di potenza.

Tra le tecnologie presenti sulla vettura, e molto apprezzate dai clienti Qashqai, troviamo l’Around View Monitor [AVM], un sofisticato sistema che tramite quattro telecamere perimetrali riproduce sul display centrale dell’Infotainment una vista dall’alto a 360° della vettura, molto utile in fase di manovra a bassa velocità.

Un'altra nuova funzione del sistema AVM consente di salvare i punti di parcheggio più utilizzati (Parking Spot Location Memory). In questo caso la vettura, tramite il GPS, li riconosce automaticamente e facilita le manovre per una posizione perfetta della vettura anche in spazi molto ridotti.

Alcuni miglioramenti sono stati apportati anche allo schermo TFT dietro al volante, che ora cambia colore in funzione delle modalità di guida: rosso in modalità Sport, verde in modalità Eco, grigio chiaro in modalità standard.

Per le versioni top di gamma, gli interni sono impreziositi da inserti in Alcantara

L'allestimento N-Design è impreziosito da modanature delle portiere, sedili in pelle nera trapuntata, con inserti in Alcantara e una scritta "Qashqai" in rilievo sotto il poggiatesta. Esternamente si notano i nuovi cerchi in lega da 20".

Internamente Nissan ha voluto inserire una nuova illuminazione ambientale disponibile a partire dalla versione N-Connecta.