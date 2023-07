Nissan Townstar: in Europa arriva anche la versione a passo lungo

Nissan Townstar Van L2 ridefinisce il concetto di veicolo commerciale.

È dotato delle stesse tecnologie innovative del popolare Nissan Townstar Van L2, un modello che compie un ulteriore passo in avanti per soddisfare le esigenze in continua evoluzione delle PMI (piccole e medie imprese).

Rispetto alla Townstar L1 che è lunga 4,486 metri, la Townstar Van L2 ha una lunghezza di 4,910 metri e dispone di una porta laterale più ampia di 831 mm verso la versione a passo corto, consentendo l’accesso facilitato e la possibilità di caricare un europallet anche di fianco.

La capacità di traino della Nissan Townstar Van L2 è di 1.500 kg.

Un aumento significativo della capacità di carico rispetto ai 3,3 metri cubi, la Townstar VAN L2 è in grado di ospitare due europallet ma con un maggiore spazio aggiuntivo.

"Forti del successo del Nissan Townstar Van, abbiamo deciso di innovare andando ancora oltre. Con una capacità di carico significativamente più elevata, un'ottima capacità di traino e una lunghezza maggiore, il Townstar L2 ha la maggior parte delle caratteristiche di un furgone EV di medie dimensioni, ma ad un prezzo da furgone compatto! Questi aspetti saranno particolarmente valevoli per i nostri clienti", ha dichiarato Nicolas Tschann, Light Commercial Vehicle (LCV) Director, Nissan Europe.

Nissan Townstar Van L2 è disponibile con due tipologie di motorizzazioni

Un motore da 1.3 litri da 130 cavalli per 240 Nm di coppia massima, conferme alla normativa Euro 6d-full e una variante completamente elettrica da 122 cavalli per 245 Nm. La Townstar elettrica è dotata di batteria da 45 kWh che consente una ricarica in corrente continua o corrente alternata ed è in grado di passare dal 15% all’80% rispettivamente in 90 e 37 minuti.

L’autonomia complessiva della Nissan Townstar Van L2 è di 275 km.