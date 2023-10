Nuova BMW Serie 5: anche in versione full electric

Nuova BMW Serie 5 debutta sui mercati internazionali con alimentazione ibrida leggera, elettrica e ibrida plug-in.

A partire da novembre 2023 sarà disponibile anche nelle versioni 530e Sedan e 550e xDrive Sedan, a distanza di poche settimane dal lancio della i5, l’ottava generazione di BMW Serie 5 è dotata della più recente tecnologia.

Disponibile unicamente con motorizzazioni mild hybrid 48 volt, la Serie 5 si arricchisce delle versioni PHEV caratterizzata da un’erogazione immediata e da un’elevata autonomia in elettrico, la 530e abbina un motore benzina a quattro cilindri a un’unità elettrica, la 550e xDrive invece punta sul motore a benzina sei cilindri in linea di ultima generazione sempre abbinato a un motore elettrico appositamente studiato per la trazione ibrida, integrato nel cambio Steptronic a 8 rapporti.

L’unità elettrica sprigiona sulla BMW 530e Sedan una potenza di 184 cavalli, sulla 550e xDrive ben 197 cavalli.

Il sei cilindri in linea da 3 litri della nuova BMW 550e xDrive arriva così a sprigionare una potenza massima di 489 cavalli per 700 Nm di coppia massima, nel classico 0 - 100 km/h impiega soli 4,3 secondi per una velocità massima limitata elettronicamente a 250 km/h, in modalità full electric raggiunge i 140 km/h.

La nuova BMW 530e Sedan punta invece su di un 2 litri turbo che sprigiona una potenza complessiva di 299 cavalli per 450 Nm di coppia massima, nello 0 - 100 km/h impiega 6,3 secondi per una velocità massima di 230 km/h, in EV raggiunge una punta velocissima di 140 km/h.

Il motore elettrico compatto montato sulle BMW Serie 5 PHEV genera una coppia motrice aggiuntiva percepibile in accelerazione e negli sprint intermedi, in EV l’autonomia è di 83 - 90 km nel ciclo WLTP per la 530e mentre per la 550e xDrive è di 93 - 103 km (WLTP).

Notevole è la cura aerodinamica riservata a questi due modelli, il sottoscocca è completamente carenato al fine di ridurre al minimo la resistenza all’aria, il recupero adattivo dell’energia in fase di sorpasso e frenata, contribuisce ad aumentare l’autonomia delle PHEV.

Grazie al costante collegamento in rete, il sistema di controllo della trazione analizza i dati di navigazione e le informazioni provenienti dai sensori dei sistemi di assistenza alla guida per regolare la quantità di energia recuperata in base al traffico.

La batteria ad alto voltaggio da 19,4 kWh supporta ricariche fino a 7,4 kWh, una capacità raddoppiata rispetto ai modelli precedenti, è così possibile passare da zero al 100% della capacità massima della batteria in 3 ore e 15 minuti, in presenza di una presa di ricarica domestica il processo di ricarica viene completato in 11 ore e 45 minuti.

Nuova Bmw Serie 5: ampia dotazione di serie

Oltre ai cerchi in lega leggera, fino a 19 pollici sulla 550e xDrive, tra gli equipaggiamenti di serie o a richiesta, a seconda della versione e allestimento, è presente il sistema BMW IconicSounds Electric in grado di riprodurre un autentico feedback acustico ogni qualvolta il guidatore preme sul pedale dell’acceleratore, i suoni sono sferisci e sviluppati in collaborazione con Hans Zimmer, il famoso compositore di musica da film.

Con l’Adaptive Chassis Professional, gli ammortizzatori sono a controllo elettronico e l’assetto ribassato, con l’integral Active Steering, l’agilità viene migliorata alle medie velocità ma anche nei cambi corsia e nelle curve più veloci