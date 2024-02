La nuova Citroen e-C3 arriva in Italia. Un’auto elettrica che punta a democratizzare la mobilità sostenibile.

Dopo essersi mostrata a Sanremo nella settimana del Festival della Canzone italiana, la nuova Citroen e-C3 sbarca nelle concessionarie italiane.

Ha dimensioni compatte, con una lunghezza di 4,01 metri, la nuova proposta del Marchio automobilistico francese, si caratterizza anche per una gamma estremamente semplificata.

Due gli allestimenti disponibili:

• You

• Max

Nuova Citroen e-C3: motore, batteria e autonomia

Un motore elettrico da 113 cavalli, una trasmissione completamente automatica e un pacco batterie LFP (litio ferro fosfato) da 44 kWh. La e-C3 ha un’autonomia fino a 320 km nel ciclo WLTP ed è in grado di passare dal 20 all’80% della capacità massima della batteria in 26 minuti in presenza di una ricarica rapida da 100 kW.

Con la ricarica standard occorrono circa 4 ore e 10 minuti per ricaricare fino all’80% con una presa da 7 kW o 2 ore e 50 minuti se è disponibile una presa con potenza da 11 kW.

Il cavo Mode 3 è fornito in dotazione, una soluzione ideale per ricaricare l’auto elettrica a casa tramite una Wallbox ma anche con le stazioni di ricarica pubblica. Il caricatore di bordo da 11 kW (trifase) è disponibile come optional.

Nel classico 0 - 100 km/h la nuova Citroen e-C3 impiega circa 11 secondi, la velocità massima è di 135 km/h.

Alessandro Musumeci, direttore marketing Citroën Italia ha dichiarato: “Citroen lancia la Nuova ë-C3 con una proposta unica e rivoluzionaria capace di rendere accessibile a tutti la mobilità elettrica grazie alla formula “Elettrico Sociale Citroen”: un canone mensile da 49 euro al mese e tasso agevolato al TAN 3,3% grazie ai vantaggi Citroen e agli incentivi statali di recente approvazione e prossima applicazione

Ma non solo: l’elettrico sociale vuole anche semplificare l’esperienza elettrica dei clienti Citroën integrando nell’offerta la wallbox per la ricarica domestica, che consente inoltre un costo inferiore della ricarica. Tutto in e-C3 è all’insegna della semplicità e della flessibilità: una gamma semplice e razionale, un configuratore on line, che noi chiamiamo non-configuratore, che in pochi minuti e otto click consente di ordinare la vettura e una formula che consente di scegliere se riscattare, sostituire o restituire la vettura”.