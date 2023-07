Nuova Fiat 600e: il crossover elettrico da segmento B

Nuova Fiat 600e è un crossover elettrico che segna il ritorno del marchio italiano in un segmento di mercato affollato e competitivo.

Un B-SUV che nasce all’insegna della guida vivace, della comodità e bellezza, la nuova Fiat 600e rappresenta la soluzione ideale per chi ama lo stile italiano ma anche la sostenibilità.

Lunga 4,17 metri offre spazio per 5 persone e consente una percorrenza di oltre 600 km nel ciclo urbano WLTP, due le versioni inizialmente disponibili:

• Nuova Fiat 600e La Prima

• Nuova Fiat 600e Red.

Cinque posti e ben 15 vani portaoggetti, la sua capacità di carico è di 360 litri, la Nuova 600e è dotata di un pacco batteria agli ioni di litio da 54 kWh abbinato a un motore da 115 kw (156 cavalli).

Il crossover elettrico italiano sopporta ricariche in corrente continua fino a 100 kW e in corrente alternata fino a 11 kW, in presenza di un cavo Mode 3 per una ricarica completa occorrono circa 6 ore, mentre per raggiungere l’80% della ricarica massima della batteria, con una colonnina di ricarica da 100 kW occorrono circa trenta minuti.

Nuova Fiat 600e sarà disponibile a partire dalla metà del 2024 anche con motorizzazione ibrida.

Nell’abitacolo sono disponibili porte USB di tipo A e C, quest’ultima anche per la seconda fila e un caricatore wireless per cellulari di ultima generazione.

Il sistema d’infotainment si avvale di uno schermo touch da 10.25 pollici, completamente personalizzabile Navi, Apple CarPlay e Android Auto, tra i servizi offerti dall’Uconnect presente anche il navigatore satellitare TomTom con mappe aggiornate in tempo reale e info sui parcheggi liberi nei pressi di strade pubbliche.

Tramite l’app FIAT è possibile da remoto accedere, via smartphone, a una serie di informazioni inerenti alla vettura, dall’accensione dei fari all’attivazione di clacson, riscaldamento e climatizzazione, previsto anche lo sblocco/blocco delle portiere.