Nuova Hyundai Kona Electric: al via la produzione in Repubblica Ceca

Nuova Hyundai Kona Electric è prodotta nello stabilimento Hyundai in Repubblica Ceca.

L’obiettivo da raggiungere nel corso del primo anno di produzione è quello di superare le 20 mila unità di Hyundai Kona Electric, un target che consentirà al brand coreano di proseguire nel suo impegno verso la completa commercializzazione di veicoli a zero emissioni in Europa entro il 2035.

Un B-SUV di seconda generazione in grado di abbinare sicurezza e comfort, autonomia e tecnologia, un modello che a differenza della concorrenza è stato espressamente sviluppato partendo dalla versione elettrica, una politica dunque in linea con la strategia di elettrificazione del brand.

La scelta di affiancare alla produzione in Corea del Sud un nuovo sito produttivo in Repubblica Ceca ha consentito di ridurre i tempi di consegna per i clienti Europei, il fine è di produrre in Europa i modelli commercializzati nel Vecchio Continente.

Entro fine anno verranno prodotte in Repubblica Ceca circa 21 mila unità di Hyundai Kona Electric

Entro il prossimo anno l’obiettivo da raggiungere sono le 50 mila unità, la nuova Kona Electric è offerta con due differenti batterie, da 65,4 kWh abbinata a un motore elettrico da 160 kW per un’autonomia fino a 514 km nel ciclo WLTP e in una versione standard con pacco batteria da 48,4 kWh, motore elettrico da 114,6 kW e un’autonoma fino a 377 km.

Le batterie della nuova Hyundai Kona Electric sono prodotte nello stabilimento LG Energy Solution a Breslavia, in Polonia.

Michael Cole, Presidente e CEO di Hyundai Motor Europe ha dichiarato: “Per Hyundai, l’Europa è un mercato chiave e questo si riflette chiaramente nell’attenzione ai clienti di questa regione. Più del 70% dei modelli commercializzati in Europa viene anche prodotto nel Continente. In un momento in cui la domanda di EV nel mercato sta aumentando sensibilmente e i tempi di consegna divengono un aspetto chiave, poter contare su una produzione di auto elettriche in Europa è fondamentale per rafforzare la nostra presenza nel mercato europeo”.