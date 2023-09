Nuova Hyundai KONA Electric arriva in Italia

Dopo il debutto delle versioni ibride e tradizionali all’inizio dell’estate, arriva sul mercato italiano anche Nuova Hyundai KONA Electric, variante 100% elettrica della seconda generazione dell’iconico SUV compatto di Hyundai.

Con un Cx di appena 0,27, la Nuova KONA Electric eccelle nelle prestazioni aerodinamiche senza sacrificare lo stile.

Internamente invece Hyundai è riuscita a progettare un abitacolo più ampio, in grado di rispondere a una gamma di esigenze e stili di vita altrettanto ampia, enfatizzando il confort e massimizzando l’abitabilità. I sedili anteriori sottili, con uno spessore ridotto del 30%.

La Nuova KONA Electric è disponibile con batteria da 48.4 kWh e 156 CV a partire da € 42.000, tra le dotazioni di serie segnaliamo tra i numerosi sistemi di sicurezza Hyundai Smart Sense il sistema di mantenimento al centro della corsia (LFA), sistema di assistenza anti-collisione frontale con riconoscimento veicoli, pedoni, cicli e junction (FCA 1.5), Highway Driving Assist (HDA), il sistema di riconoscimento attivo dei limiti di velocità (ISLA), lo Smart Cruise Control ed infine il sistema di gestione automatica dei fari abbaglianti (HBA).

La versione con batteria da 65,4 kWh e 217 CV è ordinabile al lancio nella configurazione XCLASS Special Edition con un prezzo di listino di € 49.900. Questa versione costa poco di più ma dispone al suo interno della pompa di calore, il Digital Key, i sedili rivestiti in tessuto e pelle, i cerchi in lega da 19’’, l' Vehicle To Load (V2L) interno, l' E-Active sound design e il sistema Bose Premium Sound System con 7 speaker e subwoofer.

La Nuova KONA Electric si distingue anche per la capacità di traino, ben 300 kg con l'allestimento XLINE e fino a 750 kg nell’allestimento XCLASS Special Edition.