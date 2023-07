Nuova Hyundai Kona: più spaziosa, sicura e tecnologica

Nuova Hyundai Kona arriva alla sua seconda generazione.

Dimensioni compatte per un SUV che punta sulla sicurezza, tecnologia e connettività, rispetto alla passata edizione, la nuova Hyundai Kona si caratterizza per un look ancora più originale, nel frontale spicca la nuova firma luminosa Seamless Horizon Lamp, un “particolare” che a differenza di quanto avviene comunemente è stato sviluppato partendo dalla versione elettrica per massimizzare l’efficienza.

Design ma anche e soprattutto praticità, il bagagliaio ha una capacità di 466 litri, il sedile posteriore è abbatibile (40:20:40), mentre la sicurezza è garantita da numerosi sistemi di assistenza compresi nello Hyundai Smart Sense.

Nuova Hyundai Kona: stile ed efficienza

Un SUV pensato per essere efficiente, il suo Cx pari a 0,27 le consente di eccellere nelle prestazioni aerodinamiche, con un frontale e un portellone aerodinamico e passaruota scolpiti, ampie le superfici vetrate, sulla variante EV, i gruppi ottici con tecnologia Pixelated Seamless Horizon Lamp aggiungono un tocco distintivo unitamente alle colorazioni carrozzeria vivaci che esaltano il design iconico della Kona. Sulle configurazioni N Line, gli specchi retrovisori così come il tetto sono a contrasto, i paraurti più sportivi, i cerchi sono da 18 o 19 pollici, presente un doppio terminale di scarico e minigonne laterali argentate.

Nell’abitacolo tutto è stato riprospettato per una maggiore abitabilità, la zona anteriore si caratterizza per la presenza di un doppio display da 12,3 pollici che sottolinea il carattere high-tech della vettura, il cambio “shift-by-wire” è stato spostato dietro al volante, lungo la console centrale i comandi sono stati riposizionati lasciando spazio a portabicchieri girevoli a scomparsa e a un ampio vano portaoggetti.

A richiesta sono disponibili i sedili anteriori con funzione relax, sviluppati per ottimizzare la distribuzione della pressione corporea per un effetto senza peso, il divano posteriore è piatto e massimizza abitabilità e comfort grazie alla possibilità di regolare gli schienali su due diverse angolazioni.

Hyundai Kona Electric: HUD e i-Pedal

La versione full electric della nuova Hyundai Kona è dotata oltre che del Pixelated Seamless Horizon Lamp anche del pre-condizionamento che consente, soprattutto in inverno, di preriscaldare l’abitacolo senza per questo intaccare l’autonomia. Sicura ma anche tecnologica, tramite l’HUD è possibile visualizzare le informazioni proiettate sul parabrezza, consentendo al guidatore di visualizzarle senza distogliere l’attenzione.

La Nuova Kona EV è dotata dell’e-ASD, un suono virtuale che la rende ancora più piacevole da guidare, un suono sviluppato appositamente per la versione full electric e che può essere ampiamente personalizzato dal conducente. Con il caricatore di bordo bidirezionale, tramite tecnologia V2L (acronimo di Vehicle-to-Load) è possibile ricaricare device elettrici esterni, mentre con l’i-pedal è possibile accelerare, frenare e decelerare, fino all’arresto, utilizzando il solo pedale dell’acceleratore.

Hyundai Kona Unlimited Box by Van Orton

Dal 6 al 16 luglio, in Piazza Gae Aulenti in Portanuova a Milano, la Unlimited Box sarà aperta ai visitatori che così avranno la possibilità di scoprire la seconda generazione della Hyundai Kona.

Uno spazio immerso che racconta il marchio con un ledwall e animazioni interattive, un’esperienza a 360 gradi che consentirà anche di mettersi al volante della nuova Kona per test drive organizzati dai professionisti Hyundai.