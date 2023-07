Nuova KIA Picanto: look audace per un equipaggiamento completo.

Ha un design all’avanguardia ed è dotata delle ultime tecnologie: la nuova KIA Picanto è disponibile anche in allestimento GT Line.

Nuova KIA Picanto ha un design audace e un pacchetto tecnologico completo. Verrà offerta sul mercato italiano anche in versione GT Line, una compatta che a fronte di uno stile sofisticato, vanta una ricca dotazione di serie, una generazione totalmente nuova che conferma il suo DNA trasversale, tanto apprezzato dai clienti europei.

Nuova KIA Picanto è uno dei modelli più venduti in assoluto ed è uno dei preferiti in Europa nel segmento A, la sua dotazione di serie completa che comprende i principali sistemi di assistenza alla guida, la rende sicura e confortevole per affrontare sia percorsi urbani sia medi e lunghi viaggi.

Esteticamente la compatta cinque porte coreana si caratterizza per un frontale d’effetto, la nuova firma luminosa collega la calandra “Tiger Nose” con il parafango e il cofano motore fino a raggiungere le prese d’aria, a richiesta sono disponibili gruppi ottici con tecnologia a LED e luci diurne verticali.

La GT Line monta cerchi dal design specifico da 16 pollici con taglio diamantato, sul resto della gamma disponibili ruote da 14 a 16 pollici, nove le tinte carrozzeria disponibili, quattro quelle inedite: Signal Red, Smoke Blue, Sports Blue e Adventurous Green.

Nuova Kia Picanto: motori aspirati e cambio manuale robotizzato robotizzato

Nuova Picanto è disponibile sul mercato italiano con due propulsori benzina, la versione d’accesso è spinta da un motore aspirato da 1 litro, variante che si rivolge a chi cerca la massima efficienza, mentre per coloro che desiderano maggior brio in velocità e ripresa è disponibile un brillante motore da 1.2 litri. Entrambi sono caratterizzati da basse emissioni, sistema di ricircolo dei gas di scarico e fasatura delle valvole di aspirazione.

La trazione è anteriore, a scelta è disponibile un cambio manuale a 5 rapporti o cambio manuale robotizzato (AMT). Novità anche per quanto concerne lo schema sospensioni, quella anteriori seguono lo schema McPherson, al posteriore a travi di torsione, soluzione questa che favorisce stabilità e qualità di guida su ogni tipologia di asfalto.

In abbinamento all’ESC, il controllo elettronico della velocità è offerto il Toque Vectoring che aumenta la stabilità in curva riducendo il sottosterzo nelle curve più impegnative.

Completa la dotazione di sistemi di assistenza alla guida, a seconda delle versioni la Nuova Picanto offre il Forward Collision-Avoidance Assist con rilevamento pedoni, ciclisti e veicoli, l’Intelligent Speed Limit, il Lane Following Assist e il Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA) che rileva il sopraggiungere di un veicolo durante una manovra.

Completano il ricco equipaggiamento il KIA Vehicle Stability Management, il Cornering Brake Control e l’Hill-start Assist Control che assiste il guidatore nelle partenze in salita.