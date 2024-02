Al via la commercializzazione della nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina, la compatta elettrica sarà venduta in 1906 esemplari

La nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina è una versione speciale della rinnovata cinque porte torinese.

Rappresenta un mix di eleganza, comfort e design, una cura nei dettagli meticolosa abbinata a una scelta dei materiali e colori che ha reso la nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina, una piccola ammiraglia a zero emissioni.

È completamente elettrica è prodotta in soli 1.906 esemplari, tutti certificati e numerati, un numero questo che rispecchia l’anno di fondazione del Marchio Lancia.

Negli show-room italiani la vettura sarà disponibile al lancio a partire dal 15 febbraio 2024, mentre l’offerta lancio partirà dal 14 febbraio, giorno in cui la nuova Ypsilon sarà presentata alla stampa specializzata.

Cassina è una realtà leader nell’arredamento di alta gamma, un binomio quello con il brand automobilistico torinese, non a caso.

La Edizione Limitata Cassino si caratterizza per una vernice carrozzeria Blu Zaffiro, sedili in velluto con motivo a “cannelloni” e un tavolino multifunzionale che riporta la fila di Cassina.

La nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina sarà disponibile unicamente con alimentazione 100% elettrica.

Secondo i dati ufficiali, la Ypsilon elettrica avrà un’autonomia fino a 403 km nel ciclo combinato WLTP, non ancora dichiarata la potenza del motore. Dal punto di vista tecnologico, presente nell’abitacolo il nuovo sistema di infotainment S.A.L.A. (acronimo di Sound Air Light Augmentation), tecnologia per la prima volta presente su di una vettura del Gruppo Stellantis.

Per avere il diritto di prelazione basterà registrarsi sul sito ufficiale nell’apposita sezione dedicata alla nuova Ypsilon. I clienti che aderiranno saranno ricontattati da un esperto Lancia.

La manifestazione d’interesse non è vincolante, si potrà essere ricontattati anche per avere delle informazioni sulla vettura, l’adesione iniziale non comporterà una preordinazione della vettura né il versamento di un anticipo.