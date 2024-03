La nuova Maserati GranCabrio è un’icona di stile, eleganza e tecnologia.

Sarà inizialmente commercializzata nel solo allestimento Trofeo, la nuova Maserati GranCabrio è l’ultima creazione della Casa del Tridente. Una scoperta che si rivolge agli amanti della guida ma anche del comfort.

Un motore turbo benzina, un sei cilindri da 550 cavalli, il propulsore Nettuno che equipaggia anche la sportivissima MC20, regala a questa scoperta un sound inconfondibile e in linea con le aspettative di chi è alla ricerca di una quattro posti coinvolgente ed esclusiva.

Ricalca nello stile la sorella Coupé ma è dotata di una capote in tessuto in grado di aprirsi e chiudersi in soli 14 secondi fino a una velocità di 50 km/h.

Maserati GranCabrio: nel segno della 3500 GT

Una lunga storia di successo che da oltre sessant’anni caratterizza il Marchio del Tridente. La variante cabrio della prima sportiva da strada firmata Maserati, la 3500 GT, fu presentata in occasione del Salone dell’Auto di Ginevra nel 1959.

La tecnologia caratterizza questa versione, migliorato rispetto al passato il sistema d’infotainment e i sistemi di assistenza alla guida. L’open air experience è arricchito da un comfort termico e acustico notevole.

La capote è disponibile in cinque colori ed è azionabile tramite un pulsante touch posto sul display centrale.

Per gli amanti della guida open air tutto l’anno è disponibile l’innovativo neck warmer, un sistema di serie dedicato al riscaldamento del collo per guidatore e passeggero con tre differenti livelli di intensità del soffio.

A richiesta invece il wind stopper, ripiegatile manualmente e utilizzabile con due passeggeri.