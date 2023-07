Nuova Maserati GranTurismo: la sportiva del Tridente anche in versione EV

La Nuova Maserati GranTurismo abbina prestazioni elevate a un comfort da ammiraglia.

Rappresenta la prima vettura nella storia del Tridente ad essere disponibile anche con propulsione totalmente elettrica, la nuova Maserati GranTurismo nasce per soddisfare le richieste della clientela esigente, una sportiva che nasce offrendo soluzioni tecniche all’avanguardia, performance di assoluto rilievo e un’eleganza tipica di una sport luxury.

È realizzata facendo largo uso di materiali leggeri, di propulsori V6 o full electric, di materiali e finiture di lusso, la GranTurismo vuole essere il punto di riferimento nel segmento, incarnando il concetto di “Other Just Travel”.

Nuova Maserati GranTurismo ha un design senza tempo che si caratterizza per il lungo cofano motore, dove il frontale è dominato dalla fanaleria verticale con la nuova firma luminosa del marchio, al centro è posto l’iconico logo del Tridente tridimensionale. Al resto i gruppi ottici hanno una forma a boomerang che ricorda quelle delle Maserati del passato.

Il cofano motore ha una superficie di oltre 3 mq, i cerchi sulla variante Folgore, versione full electric, sono da 20 pollici, 21 per le versioni endotermiche, le pinze freno sono disponibili in sette differenti colorazioni con quelle Rame opaco scuro offerte solo per le EV. Sei al lancio le tinte carrozzeria: Bianco, Grigio Maratea, Grigio Maratea Matte, Nero Ribelle, Blu Emozione, Blu Nobile.

Gli interni della Nuova Maserati GranTurismo sono realizzati con materiali accuratamente scelti, la tradizionale artigianale italiana si sposa con l’innovazione tecnologica. Tutto è stato realizzato per essere funzionale, l’assenza della leva del cambio permette di sfruttare lo spazio con una serie di vani, il tunnel centrale è libero da ogni ingombro. I sedili sportivi hanno i poggiatesta integrati, sono costruiti su un telaio leggero al fine di risparmiare peso, quelli posteriori hanno un look sostanzialmente simile a quelli anteriori, una quattro posti reale e comoda.

Il volante multifunzionale ospita i pulsanti dello Start/Stop e del Drive Modes Control, i paddle sono in alluminio scuro satinato, il riscaldamento della corona è disponibile di serie per la GranTurismo Trofeo e GranTurismo Folgore.

Nuova Maserati GranTurismo: una Folgore da oltre 1200 cavalli

Sin dal lancio, la nuova Maserati GranTurismo è disponibile in tre versioni:

● Modena

● Trofeo

● Folgore

La GranTurismo Folgore è spinta da tre motori elettrici, uno anteriore e due posteriore, per una potenza complessiva di oltre 1.200 CV. Le due unità posteriori sono disaccoppiate, non sono interconnesse, la coppia viene così scaricata su ogni singolo lato in maniera del tutto indipendente, a regolarla c’è il Torque Vectoring che consente di impostare il livello di imbardata del veicolo in accelerazione, rilascio e frenata.

Il pacco batteria è pronto presso il Mirafiori Battery HUB di Torino, ha una capacità nominale di 92,5 kWh e una capacità di scarica di 560 kW. Ha una forma definitiva T-bone, ovvero i moduli sono posizionati principalmente attorno al tunnel centrale, per abbassare notevolmente il baricentro della vettura.

Curata anche l’aerodinamica della vettura, la Folgore ha un Cx di 0,26, mentre per la Modena e Trofeo il coefficiente di penetrazione aerodinamica è di 0,28.

La Maserati GranTurismo Folgore raggiunge una velocità massima di 325 km/h, brucia i 100 km/h con partenza da fermo in 2.7 secondi, mentre i 200 km/h in 8.8 secondi, la sua autonomia è di 450 km.

Prova su strada

La Nuova Maserati GranTurismo EV si comporta da vera supercar, con il baricentro ancora più abbassato l'inserimento in curva è preciso al millimetro mentre l'uscita o il sorpasso è veramente bruciante! Difficile stare nei limiti di velocità con questa vettura, il bello dell'elettrico è lo spunto e la progressione impressionante che si ha a qualsiasi andatura.

L'assenza poi di rumore e di qualsiasi vibrazioni la rendono ancora più comfort e unica nel suo genere.