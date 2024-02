Nuova Mercedes-AMG A 45 S 4Matic+ Limited Edition rappresenta più che una serie speciale.

Una nuova versione speciale di una cinque porte che in quanto a prestazioni e grinta non è seconda a nessuno, la Nuova Mercedes-AMG A 45 S 4Matic+ Limited Edition è già ordinabile in Italia.

Una colorazione carrozzeria “AMG green hell magno”, una tonalità mai fino ad oggi disponibile sulle compatte della stella, a rendere ancora più esclusiva questa versione ci pensa anche una grafica unica caratterizzata da bande gialle e nere con lo stemma AMG sul cofano e la scritta A 45 S sulle portiere.

I cerchi in lega leggera da 19 pollici sono in nero opaco con design a sette doppie razze, queste ultime in giallo a contrasto. Le pinze freno sono in nero lucido con la scritta AMG bianca.

Nuova Mercedes-AMG A 45 S 4Matic+ Limited Edition: dotazione e pacchetti AMG

Una versione esclusiva, che include tre pacchetti AMG:

• Pack Night AMG: lo splitter anteriore, le calotte specchi retrovisori esterni e le linee di cintura sono in nero lucido. Le superfici dei finestrini termicamente isolanti sono oscurate a partire dal montante B

• AMG Night Package II: numerosi i dettagli che rendono riconoscibile la Limited Edition sin dal primo sguardo, le lamelle anteriori sono oscurate, la stella Mercedes e le maniglie delle portiere sono total black

• pacchetto aerodinamico AMG: elettone posteriore fisso e una serie di componenti aggiuntivi aumentano la deportata della vettura alle alte velocità.

Nell’abitacolo figurano il volante Performance AMG in pelle / microfibra Microcut con cuciture gialle e finiture in alluminio con motivo AMG.

Nuova Mercedes-AMG A 45 S 4Matic+ Limited Edition: prestazioni da supercar

Cuore della AMG A 45 S 4Matic+ è il quattro cilindri turbo benzina da 2 litri capace di sprigionare una potenza massima di 421 cavalli. Nel classico 0 - 100 km/h la tedesca impiega soli 3,9 secondi.

La velocità massima è limitata elettronicamente a 270 km/h.