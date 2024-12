Nuova MINI Countryman ottiene il massimo punteggio nei test condotti da Euro NCAP.

Prodotta nello stabilimento di Lipsia del Gruppo BMW, la nuova MINI Countryman nei test sulla sicurezza Euro NCAP, si è contraddistinta per l’eccellente protezione che è in grado di offrire ai passeggeri in caso di collisioni.

Efficace la sua protezione anche verso gli utenti deboli della strada (pedoni e ciclisti). A contribuire al raggiungimento di questo ottimo risultato sono stati i sistemi di assistenza alla guida, in particolar modo l’ultima generazione di avviso di collisone anteriore con funzione di frenata.

Una tecnologia in grado di rilevare anche se nella corsia parallela alla vettura, sono in procinto di avvicinarsi pedoni e ciclisti. In tal caso, in fase di svolta, il sistema provvede ad evitare possibili collisioni, rilevando anche potenziali e rischiose situazioni nel caso sopraggiungano vetture.

Nuova MINI Countryman, airbag centrale di serie

Sul fronte della sicurezza attiva, la cinque porte inglese è equipaggiata con un airbag centrale, posizionato tra il guidatore e il passeggero anteriore.

Cinque stelle anche per quanto concerne i test sugli impatti frontali e laterale contro una barriera. Il cofano anteriore attivo contribuisce sensibilmente a ridurre il rischio di lesioni di pedoni e ciclisti. In caso di incidente si attiva immediatamente la chiamata d’emergenza intelligente.

Per ottenere le cinque stelle nei test Euro NCAP, occorre che i veicoli raggiungano un eccellente livello di protezione dagli impatti e siano equipaggiati con una tecnologia completa di sistemi di assistenza alla guida.