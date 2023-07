Nuova Opel Experimental: anteprima sul futuro del brand

Opel Experimental rappresenta una concept car futuristica.

Un’anteprima di ciò che accadrà nel futuro della Casa del Fulmine, la nuova Opel Experimental è curata nei minimi dettagli, la carrozzeria filante, la grande efficienza aerodinamica e l’utilizzo di materiali sostenibili, anticipano ciò che accadrà nel futuro del Marchio tedesco.

Dare forma a una visione più tecnica ed estrema della filosofia Bold and Pure in termini di design, Florian Huettl, CEO di Opel ha dichiarato: “Opel Experimental segna l’inizio di un nuovo capitolo per il nostro brand. È stata progettata per fornire una visione tangibile della direzione che il marchio Opel sta intraprendendo. Sveleremo presto ulteriori dettagli, quindi restate sintonizzati”.

Opel Experimental è l’ulteriore sviluppo della Opel Compass

Un nuovo logo Blitz illuminato e posizionato al centro della calandra, rielaborato anche il tradizionale Opel Vizor, ridimensionato nelle dimensioni, ha un aspetto più tecnologico. Nuova è anche la firma luminosa a forma di ala sull’asse orizzontale, la carrozzeria ha un aspetto pulito ed è del tutto priva di inutili linee di chiusura.

L’Experimental è un concept car che punta molto sull’efficienza aerodinamica, il design dei cerchi sottolinea l’attento studio promosso dai designer Opel nel combinare stile ed efficienza.

Nell’abitacolo tanti gli spunti che sottolineano l’approccio sostenibile e attento alle risorse della Casa del Fulmine, la Experimental debutterà in anteprima assoluta mondiale allo IAA Mobility di Monaco in scena dal 5 al 10 settembre 2023.