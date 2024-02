Nuova organizzazione nel team di PR & Communication di Stellantis Italia

Nuova disposizione organizzativa nel team di PR & Communication di Stellantis Italia.

Dal 1° febbraio Marco Freschi assume l’incarico di PR Manager per le Business Unit Stellantis Pro One Italia e per Stellantis Fleet & Business Solutions Italia, e mantiene il ruolo di PR Manager FIAT, Fiat Professional e Abarth.

Contestualmente, Andrea Gualano assume l’incarico di PR Manager Citroën Italia, e mantiene il ruolo di PR Manager Jeep e per gli American Brands Dodge e Ram.

Marco Freschi avrà il compito di coordinare l’attività di comunicazione di Stellantis Pro One che quest’anno sarà incentrata sul rinnovo senza precedenti dell’intera gamma di furgoni con 12 modelli in tutti i segmenti dei suoi marchi Citroën, FIAT Professional, Opel e Peugeot.

Andrea Gualano invece accompagnerà Citroën nel percorso che vede la marca francese impegnata nella democratizzazione della mobilità elettrica in un anno che segna anche il centenario di Citroën in Italia.