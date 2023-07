Nuova Skoda Scala e Kamiq: gruppi ottici con tecnologia Matrix-LED

Sulle future Skoda Kamiq e Skoda Scala sarà disponibile per la prima volta la tecnologia Matrix-LED per i gruppi ottici.

Skoda svela in anteprima mondiale due nuovi bozzetti che anticipano il lancio delle nuove Scala e Kamiq.

Per la prima volta in assoluto su questi due modelli sarà disponibile la tecnologia Matrix-LED per i gruppi ottici, questi ultimi sono un elemento cardine del rinnovamento della Skoda Scala e della Kamiq.

Il timing è fissato per il 1° agosto, a distanza di quattro anni dal lancio, la berlina compatta e il City SUV si mostreranno al grande pubblico in una veste completamente aggiornata.

I gruppi ottici anteriori sulla Skoda Scala si estendono fino alla calandra, con le luci diurne che abbracciano i fari grazie al bordo inferiore e superiore luminoso, il tutto da vita a una firma luminosa totalmente nuova e distintiva.

Anche sulla futura e nuova Skoda Kamiq cambieranno i gruppi ottici

La parte superiore sarà sdoppiata con le luci diurne più sottili e i fari principali posizionati sotto, di maggiori dimensioni e capaci di ospitare, a richiesta, la tecnologia Matrix-LED.

Caratteristici moduli esagonali che consentiranno una illuminazione profonda e ampia, una tecnologia quella dei Matrix-LED valida anche dal punto della sicurezza attiva, il fascio luminoso è in grado di adeguarsi alla strada e alle situazioni di guida, evitando di abbagliare chi sopraggiunge nel senso opposto di marcia ma anche di fornire una visibilità nettamente superiore ai tradizionali fari alogeni.

Le nuove Skoda Scala e Skoda Kamiq saranno svelate il prossimo 1° agosto 2023