La nuova Tesla Roadster è in dirittura di arrivo.

Una supercar che posizionerà nuovamente il marchio americano specializzato nell’elettrico, in un segmento di mercato superiore, quello delle sportive ad alte prestazioni. La nuova Tesla Roadster sarà svelata alla fine del 2024, con la produzione che partirà nel corso del 2025.

È stato Elon Musk con un suo tweet ad annunciarne il futuro arrivo. Una novità che fa parte del programma di Tesla di proporre nel corso dei prossimi anni, modelli sempre più performanti e tecnologici.

Un’anteprima che arriva a ridosso del dietrofront di Apple sulla produzione di auto elettriche, il Marchio della mela morsicata ha deciso di abbandonare il “Project Titan”, dirottando gli investimenti sull’intelligenza artificiale.

La Tesla Roadster sarà una supercar unica nel suo genere

Il capo di SpaceX ha anche dichiarato che la Roadster sarà il frutto di un’attività congiunta di Tesla con un’altra società e che “non ci sarà nessuna altra macchina come questa”.

La Tesla Roadster sarà in grado di raggiunge le 60 miglia in circa un secondo e grazie alla sua potenza esorbitante, oltre 900 cavalli (dato non ufficiale), sarà in grado di superare in velocità massima i 300 km/h.

Dopo il Cybertruck, la Roadster sarà il secondo modello annunciato dal Marchio americano svariati anni fa e finalmente commercializzato.

Era il 2017 quando Elon Musk annunciò alla stampa mondiale l’idea di realizzare una sportiva, scoperta, elettrica, da oltre 300 km/h.