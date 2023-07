Nuova Volkswagen T-Cross: Il SUV versatile cambia look

La nuova Volkswagen T-Cross cambia radicalmente look, diventando più matura e accattivante.

In soli quattro anni, la Volkswagen T-Cross è stata venduta in oltre 1.2 milioni di esemplai, con una media di 300.000 esemplari l’anno.

Nonostante la produzione attuale per il 2023 sia già sold out, il Marchio tedesco introduce il nuovo model year, che sarà commercializzato entro fine anno con il lancio ufficiale nelle concessionarie in programma per i primi mesi del 2024.

La nuova Volkswagen T-Cross così come la Tiguan nasce sulla piattaforma modulare trasversale MQB, base che ha consentito di sfruttare le tecnologie dei modelli di dimensioni superiori. Sul nuovo SUV debuttano così i nuovi gruppi ottici posteriori a LED e un sistema d’infotainment di ultima generazione, anche la strumentazione di serie cambia puntando sul Digital Cockpit.

Progettati ex novo anche i fari a LED Matrix IQ.Light, sul mercato italiano a partire dalla Style questa tecnologia sarà di serie.

Sulla nuova Volkswagen T-Cross sono disponibili tre colorazioni inedite:

• Grape Yellow

• Clear Blue Metallic

• Kings Red Metallic.

Nuova T-Cross non rinuncia alle sue origini, dimostrando ancora una volta tutta la sua versatilità: è in grado di ospitare fino a cinque passeggeri e ha una capacità di carico compresa tra i 385 e i 455 litri, ribaltando il divano posteriore si crea una superficie piana per una capacità di carico massima pari a 1.281 litri.

Nuova Volkswagen T-Cross: Style ed R-Line le versioni top di gamma

Due le varianti che rappresentano il massimo della tecnologia e sicurezza della nuova Volkswagen T-Cross: la Style e la R-Line.

La T-Cross Style debutta con i fari a LED Matrix IQ. Light, con i cerchi in lega da 17 pollici dal design specifico, con la strumentazione digital da 10 pollici (Digital Cockpit) e con i gruppi ottici posteriori con funzione animata per il lampeggio e la frenata.

La R Line ha un look marcatamente più sportivo grazie ai nuovi paraurti con design R e ai cerchi espressamente realizzati per questa versione.