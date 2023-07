Nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio: al via le vendite

Nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio, simbolo dell'italianità e sportività della Casa di Arese, sono ordinabili in Italia presso gli showroom del marchio.

Le nuova Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio racchiudono tutta l’esperienza e l’eccellenza tecnica che deriva dal mondo delle competizioni per un’esperienza di guida unica e coinvolgente da vere Alfa Romeo.

Tanta la tecnologia che si ravvisa nelle due vetture, non solo nella motorizzazione ma anche nei componenti.

Si parte dal motore da 2.9 litri V6 potenziato a 520 CV con differenziale autobloccante, ossia il particolare accorgimento tecnico maturato sulla Giulia GTA che contribuisce a migliorare il comportamento della vettura e la motricità, ottimizzando il trasferimento di coppia, con aumento della stabilità, dell’agilità e della velocità in curva, per finire al nuovo quadro della strumentazione digitale dallo storico design “a cannocchiale” ed ai nuovi proiettori a matrice full LED adattivi.

L’ottima dinamica di guida è da attribuire all’utilizzo di materiali ultra leggeri come l’alluminio per il motore e la fibra di carbonio per l’albero di trasmissione, cofano, minigonne e spoiler che controlla il flusso d’aria che passa sotto la vettura aumentando stabilità e prestazioni ed infine il sistema di scarico Akrapovich, che conferisce allo scarico un sound inconfondibile.

Gli esterni delle due vetture ripropongono il “famely feeling” del marchio, riproponendo i proiettori “3+3” Full-LED Matrix adattivi che offrono un fascio di luce antiabbagliante e adattabile in ogni condizione, i cerchi in lega sportivi bruniti a 5 fori da 19’’ per la Giulia, e da 21’’ per Stelvio con le iconiche pinze freno rosse.

Le colorazioni disponibili per la carrozzeria vanno dal Rosso Etna al Blu Misano, dal Verde Montreal al Grigio Vesuvio e dal Nero Vulcano al Rosso Alfa.

Lo spirito sportivo si conferma nell’abitacolo con l’abbinamento pelle nera ed Alcantara con il rivestimento del cruscotto, del tunnel centrale e dei pannelli delle portiere in vero carbonio, con inserti sul volante rivestito in pelle.

Sulla Quadrifoglio, oltre ai tre layout disponibili su tutta la gamma Alfa Romeo, Evolved Relax e Heritage, debutta l’esclusiva configurazione “Race” che nella videata centrale fornisce tutte quelle informazioni che ogni pilota predilige e che vuole avere sempre sotto controllo come il contagiri ed il tachimetro oltre a quelle sulle prestazioni.