Il nuovo Dacia Duster è ordinabile in Italia in tutte le concessionarie ufficiali.

Un SUV che seppur ricco di contenuti, mantiene fede allo spirito del Marchio, il “Value for Money” è ancora una volta il vero punto di forza del Dacia Duster.

Dodici le versioni disponibili, tre le motorizzazioni (benzina, diesel e GPL), quattro gli allestimenti, due le tipologie di trazione (anteriore e 4x4) e due i cambi (manuale e automatico).

Il nuovo Dacia Duster è in vendita a un prezzo di listino che parte da 19.700 euro

La versione d’accesso è la ECO-G 100 in allestimento Essential, configurazione che si basa sul collaudato motore turbo benzina e GPL.

In listino è presente anche la motorizzazione TCe 130 che abbina l’alimentazione benzina alla tecnologia Mild Hybrid a 48V, versione in vendita da 22.900 euro (in allestimento Expression).

La trazione integrale 4x4 è disponibile sulla motorizzazione The 130 Mild Hybrid con un sovrapprezzo di 2.500 euro in più rispetto alla versione 4x2.

La versione top di gamma è la Full Hybrid 140 con cambio automatico, disponibile con allestimento Expression e in vendita a partire da un prezzo di listino di 26.400 euro.

Sette le tinte carrozzeria:

• Bianco Ghiaccio (di serie)

• Eichen Kaki

• Sandstone

• Grigio Scisto

• Terracotta

• Nero Nacré

• Verde Oxide.

Il debutto commerciale del nuovo Dacia Duster è previsto a partire