Nuovo Lexus RZ 450e Full Electric: stile inconfondibile per un SUV premium

Zero emissioni per un SUV premium elegante e ben rifinito: è il nuovo Lexus RZ 450e Full Electric

Lexus RZ 450e Full Electric è un SUV elettrico sviluppato appositamente per offrire i vantaggi della guida a zero emissioni.

Presso il centro di Shimoyama in Giappone il nuovo Lexus RZ 450e Full Electric è stato sottoposto a numerosi test in pista, un modello che non rappresenta il classico SUV endotermico trasformato in un’auto elettrica, ma è realizzato per sfruttare al meglio il potenziale che un BEV è in grado di fornire.

Forte di una grande esperienza maturata nel segmento delle Sport utility Vehicle, il marchio automobilistico nipponico ha puntato alla raffinatezza e al massimo piacere di guida portando così al debutto la nuova applicazione e-Axles, unità motrici compatte posizionate su entrambi gli assali, anteriore e posteriore, per dare origine ad una trazione integrale, la Direct4, che offre un ottimale controllo, elettronico, della coppia.

Un SUV maneggevole e dalla grande reattività, la batteria agli ioni di litio è completamente integrata nel telaio allo scopo di abbassare il baricentro e attendere un passo generoso.

Nuovo Lexus RZ 450e Full Electric: dimensioni e dotazione

È lungo 4,805 metri, largo 1,895 metri e con un passo di 2,850 metri, un SUV premium elettrico che in termini di dimensioni si colloca tra la Lexus NX e la RZ. Osservandolo lateralmente trasmette potenza, le ruote posteriori sono arretrate, le portiere hanno forme contrastati per un effetto che trasmette continuità tra la parte anteriore e quella al retro.

Il frontale si caratterizza per la griglia a clessidra che crea un effetto tridimensionale, la presenza del motore elettrico ha consentito di rinunciare alla classica mascherina, i gruppi ottici di nuova concezione si integrano così perfettamente in un “volto” completamente rivisto rispetto ai tradizionali modelli Lexus.

La carreggiata posteriore è stata allargata di 15 millimetri rispetto a quella anteriore raggiungendo così una larghezza di 1.627 mm, l’aspetto del Crossover giapponese diventa così ancora più imponente, nuova è anche la scritta LEXUS sul portellone. Il coefficiente di resistenza aerodinamica è pari a 0,293, un particolare questo fondamentale per un’auto elettrica che punta sull’efficienza.

Il sottoscocca è completamente carenato, nella parte anteriore è dotato di una superficie ondulata che contribuisce a mantenere la stabilità alle alte velocità, al retro delle alette dirigono il flusso di aria verso la parte esterna delle ruote, queste ultime da 18 a 20 pollici con pneumatici a sezione differenziata (235/60R18 all'anteriore e 255/55R18 al posteriore per i cerchi da 18 pollici e 235/50R20 all'anteriore e 255/45R20 al posteriore per i cerchi da 20 pollici).

Lexus: SUV e Crossover elettrici di nuova generazione

La RZ 450e Full Electric è dotata di un pacco batteria dalla capacità lorda di 71,4 kWh, l’unità comprende 96 celle ed è in grado di conservare almeno il 70% della sua capacità dopo 10 anni. Il marchio automobilistico giapponese dichiara per questo suo nuovo crossover elettrico un’autonomia fino a 395 km nel ciclo combinato WLTP, per le versioni che adottano cerchi da 18 pollici, l’autonomia viene estesa di circa 40 km.

Il nuovo BEV è dotato di un sistema di raffreddamento a liquido del pacco batteria a liquido, un sensore controlla la temperatura del sistema mantenendola costante in caso di variazioni climatiche esterne, una soluzione che ha consentito di migliorare significativamente la resa e la durata, quando si guida in presenza di temperature basse, è possibile attivare un riscaldatore della batteria durante la ricarica del veicolo, una tecnologia che utilizza il circuito dell’impianto di climatizzazione e che si attiva automaticamente quando il veicolo è collegato a un caricabatteria a corrente continua.

Per ricaricare la batteria in presenza di un’alimentazione trifase occorrono circa sei ore e mezza, con una monofase il tempo è di circa 10 ore, mentre se collegato a un sistema di ricarica rapida continua, per una ricarica fino all’80% occorrono circa 30 minuti.

Zero emissioni per un piacere di guida senza eguali nel suo segmento di mercato, il nuovo RZ 450e Full Electric è innovativo sotto diversi aspetti, anche e soprattutto nella dinamica di marcia, la presenza del sistema frenante AHB-G (acronimo di Active Hydraulic Booster) ottimizza la forza frenante tra l’anteriore e posteriore tramite regolatori di pressione indipendenti che garantiscono una frenata stabile, con un controllo dell’assetto che varia in base all’uso del pedale del freno e al movimento verticale delle sospensioni.

Durante la prima parte della frenata, il veicolo viene fatto inclinare in maniera tale che il guidatore possa sentire chiaramente l’effetto della decelerazione, quando invece si esercita una forza frenante maggiore il beccheggio dell’auto viene pressoché annullato per un pieno controllo del veicolo.

Le sospensioni anteriori seguono il classico schema McPherson, quelle posteriore sono a doppi bracci trasversali con elementi longitudinali, gli ammortizzatori sono dotati di nuovi pistoni sensibili alla frequenza e in grado di variare la forza di smorzamento in base alle frequenze trasmesse dal manto stradale.

L'ingegnere capo Takashi Watanabe ha dichiarato: "RZ è stato sviluppato con l'obiettivo di creare un BEV Lexus unico nel suo genere, sicuro da guidare, piacevole al tatto ed entusiasmante da guidare. La nostra visione è quella di utilizzare la tecnologia di elettrificazione come mezzo per migliorare le prestazioni fondamentali dei veicoli, in modo da poter continuare a perseguire il piacere di guida per tutte le generazioni future”.

Lexus: un brand Premium di classe

Era il 1989 quando Lexus fa il suo ingresso nel mercato mondiale, a distanza di pochi anni, nel 1993 arriva anche in Italia, rappresentando così un brand premium e di classe.

Attualmente Lexus è presente in 90 paesi, un marchio pioniere nello sviluppo delle alimentazioni elettrificate, storica è la prima generazione della RX, un SUV che sfruttava l’alimentazione ibrida per aumentare il piacere e il comfort di marcia.

Oggi la sua tecnologia Premium Hybrid e Full Electric coniuga le basse e zero emissioni a una innovazione tecnologica senza precedenti, la sua visione “Lexus Electrified” abbina le massime performance al piacere di guida.

Un design distintivo che trasmette passione ma che lascia chiaramente trasparire la grande cura tecnologica presente sui SUV e Crossover Lexus, dalla UX Full Electric alla nuova RZ Full Electric, il brand premium del gruppo Toyota continua a elettrificarsi.