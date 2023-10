Nuovo Man eTruck: al via a commercializzazione i Europa

Parte la commercializzazione in Europa del nuovo Man eTruck, camion messo a punto nei test in Svezia e Spagna.

Man eTruck sarà commercializzato in Europa a partire da fine ottobre.

Un nuovo modello che rientra nell’ambiziosa strategia del Marchio di vendere entro il 2030 circa il 50% della sua gamma di truck elettrici in Europa, un cambio generazione che convertirà la tradizionale trazione diesel a quella elettrica e che potrà avvenire solo se ci saranno infrastrutture atte a garantire la ricarica su tutto il territorio Europeo, di mezzi elettrici, il nuovo MAN eTruck è pronto a rivoluzionare il trasporto pesante.

È stato sottoposto a lunghe sessioni di test estremi, a centinaia di migliaia di chilometri di prove su strada con temperature fino a -40°C in Svezia ma anche a +40°C nel SUD della Spagna, condizioni che hanno sottoposto il pacco batteria del nuovo Man eTruck a test termici notevoli ma che ne hanno anche comprovato la perfetta affidabilità.

In Spagna 40 tecnici MAN hanno testato per dieci settimane il nuovo eTrck per più di 10 mila chilometri

Per garantire una corretta consulenza all’acquisto ai propri clienti, MAN a livello europeo sta preparando 1.200 venditori in vista dell’imminente lancio del nuovo eTruck, camion a zero emissioni, capace di raggiungere un’autonomia giornaliera compresa tra i 600 e gli 800 km, un mezzo pesante elettrico adatto al trasposto su lunghe distanze.