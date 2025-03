Michelin presenta il nuovo Primacy 5, uno pneumatico innovativo che offre prestazioni superiori rispetto al suo predecessore, combinando una maggiore durata con un’elevata sicurezza su superfici bagnate, sia da nuovo che da usurato.

Il nuovo Michelin Primacy 5 si distingue per un nuovo design brevettato e battistrada con un tasso di intaglio superiore del 13%, per una migliore evacuazione dell’acqua.

Sono presenti anche degli elastomeri di ultima generazione, che migliorano l’aderenza sul bagnato (classe A secondo la regolamentazione UE).

Sul fronte della sicurezza, il Primacy 5 è nettamente più performante rispetto al predecessore, fino al 4% su superfici bagnate da nuovo, mentre la durata superiore consente di percorrere circa 7.000 km in più rispetto al modello precedente.

Con l’evoluzione dei veicoli, sempre più pesanti e con coppie elevate, la resistenza all’usura diventa cruciale. Il Primacy 5 è progettato per rispondere a queste esigenze, assicurando un consumo uniforme e prestazioni costanti nel tempo.

Con l’aumento delle auto elettriche, il comfort acustico è sempre più importante. Michelin ha ottimizzato il design del battistrada, posizionando in modo strategico tasselli e lamelle per ridurre la rumorosità e migliorare il comfort di guida.

Nuovo Michelin Primacy 5, progettato per berilne e SUV

È stato sviluppato per berline e SUV, indipendentemente dalla loro alimentazione (endotermica, ibrida o elettrica). L’obiettivo di Michelin è offrire le migliori prestazioni senza compromessi, permettendo agli automobilisti di scegliere i propri pneumatici in base alle esigenze di guida e non al tipo di motore.