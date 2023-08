Nuovo Mitsubishi Triton: fino a 3.500 kg di capacità di traino

Nuovo Mitsubishi Triton è pronto a sbarcare anche in Australia.

Le sue caratteristiche tecniche lo rendono inarrestabile, un pick-up capace di trainare fino a 3.500 kg grazie alla potenza fornita dal suo potente motore turbodiesel, il nuovo Mitsubishi Triton punta a ripetere il successo della precedente generazione.

Sarà commercializzato sui mercati globali già a partire da fine anno, il Triton oltre continente si avvarrà di un motore turbodiesel disponibile in tre differenti livelli di potenza: la versione d’accesso avrà 148 cavalli per 330 Nm di coppia massima, quella intermedia avrà a disposizione 181 cavalli per 430 Nm e la versione top di gamma supererà quota 200 cavalli per 470 Nm di coppia massima.

Le configurazioni cabinate potranno contare unicamente sulla motorizzazione più potente, quella da 150 kW.

Al lancio il nuovo pick-up Mitsubishi Triton sarà disponibile con cambio automatico a sei marce

Prevista opzione per alcuni mercati, del manuale a sei marce, la trazione sarà integrale ad eccezione di alcune varianti entry level dotate di trasmissione 4x2 (versioni doppia cabina).

Le varianti più specialistiche per il fuoristrada, le GLX e GLX+ sono dotate di un sistema di trazione integrale 4x4 con bloccaggio del differenziale posteriore. Rispetto alla generazione precedente la Triton ha una capacità di traino in più di 400 kg, arrivando così a quota 7.716 libbre (3.500 kg).