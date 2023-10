Nuovo premio per Jeep Avenger, è Auto Europa 2024 di Uiga

Ennesimo riconoscimento per la Jeep Avenger che è stata incoronata Auto Europa 2024. Già premiata a livello internazionale (a iniziare dal Car of the Year) e forte del successo commerciale raccolto in questi mesi il Suv compatto è stato scelto, tra le sette finaliste, dai soci dell’Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive (UIGA), coadiuvati da una giuria di 150 opinion leader, e da una giuria popolare che ha espresso il proprio voto sul sito internet www.premioautoeuropa.it. La fase finale della 38ª edizione del premio Auto Europa, con le votazioni dei soci UIGA e gli ultimi test drive, si è svolta a Milano presso la sede di Bosch Italia, main sponsor dell'evento.

Jeep Avenger ha prevalso sulle altre sei finaliste: Audi Q8 e-tron, BMW Serie 5, Dacia Jogger Hybrid, Fiat 600e, Peugeot 408 e Renault Austral. La scelta delle finaliste rispecchia le tendenze del mercato automotive: appartengono a segmenti e tipologie diverse, con netta prevalenza di Suv e crossover. L’elettrificazione si trova nei listini di tutti i modelli prescelti, dalle elettriche pure ai mild hybrid. Ma non mancano motori a benzina o a gasolio. Peraltro l'edizione del premio Uiga ha visto una 'tripletta' di Stellantis, visto che il premio della Giuria Popolare è stato assegnato alla Fiat 600e, mentre quello delle Giuria Opinion Leader è andato alla Peugeot 408.