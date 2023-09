Nuovo Renault Trafic Van E-Tech Electric: 100% elettrico

Nuovo Renault Trafic Van E-Tech Electric è un van commerciale elettrico che sarà disponibile nel corso del 2024.

Nessun compromesso rispetto alla versione termica, elevato il livello di personalizzazione, il suo successo dopo 40 anni di presenza sul mercato è destinato a ripetersi, il nuovo Renault Trafic Van E-Tech Electric è disponibile in due differenti lunghezze e due altezze ed è capace di ospitare un carico lungo fino a 4,15 metri nella versione L2 con paratia passante.

Renault Trafic Van E-Tech Electric può essere trasformato in un ufficio mobile

Il sedile centrale può essere ripiegato, lo schienale trasformato in scrivania o tavolino, il vano portaoggetti si trasforma in un cassetto Easylife, dotata di una ingegnosa apertura scorrevole che lo rende facilmente accessibile.

Ha un motore da 90 kW (122 cavalli) per un pacco batteria da 52 kW, la sua autonomia è di 297 km nel ciclo WLTP, il pacco batteria è garantito fino a 8 anni o 160.000 km, in questo lasso di tempo se la sua capacità scende oltre il 70% viene completamente sostituita.

In modalità ECO è possibile massimizzare l’autonomia del Van elettrico, grazie alla frenata rigenerativa è possibile “aumentare o mantenere costante” il livello di carica della batteria, il caricatore di bordo di serie offre la possibilità di caricare fino a 22 kW in corrente alternata, optional quello da 50 kW in DC.