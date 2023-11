Nuovo Renault Trucks Master Red Edition

Renault Trucks Red Edition è un veicolo commerciale leggero e connesso disponibile anche in una variante completamente elettrica.

Azzerare le emissioni di CO2 durante il suo utilizzo, consentendo l’accesso alle aree urbane a traffico limitato, il nuovo Renault Trucks E-Tech Master Red Edition rispetto alla versione precedente è più efficiente fino al 21%.

Zero emissioni per un mezzo commerciale disponibile con pacco batteria da 40 kWh e da 87 kWh per un’autonomia che supera i 410 km, due le versioni disponibili da 105 e 170 cavalli.

Diverse le configurazioni disponibili, con Il Renault Trucks Master Red EDITION è disponibile in configurazioni: autotelaio cabinato (L2, L3), pianale cabinato (L2, L3), furgone con cabina profonda (L2H2, L3H2) e trasporto persone.

Renault Trucks Master Red Edition: equipaggiamento esclusivo

Una dotazione completa che include un display centrale da 10,1 pollici, il cruscotto orientato verso il guidatore, caricabatteria a induzione, compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto, accesso ai servizi Google, climatizzatore automatico e avanzati sistemi di assistenza alla guida, tra cui cruise control adattivo, sensori parcheggio anteriori e posteriori, assistente di corsia, avviso angolo cieco, riconoscimento della segnaletica stradale e telecamera di retromarcia.

Completamente connesso, il Master Red Edition beneficia di un piano di manutenzione personalizzato e dinamico che offre la possibilità di programmare gli interventi di manutenzione e combinarli tra loro, garantendo così ridotti tempi di inattività del veicolo.