Omoda&Jaecoo annuncia la costituzione della rete vendita italiana, una struttura capillare che copre l’intero territorio nazionale.

Due nuovi brand, Omoda e Jaecoo, che si presentano al grande pubblico italiano, forti di una gamma di veicoli, completa e dall’elevata tecnologia, auto il cui punto di forza è l’affidabilità ma anche la qualità e il design.

Omoda e Jaecco: una rete vendita e post-vendita adeguata alle esigenze degli italiani

Al fine di offrire sull’intero territorio nazionale, un servizio di vendita e assistenza di livello superiore, sono stati scelti dealer che vantano una grande esperienza.

Le concessionarie scelte sono state allestite con grafiche e arredamenti che rispecchiano lo stile e i valori dei marchi OMODA e Jaecoo. Un ambiente accogliente e un servizio di consulenza professionale e personalizzato, in linea con la scelta del veicolo e le esigenze del cliente. I Saloni sono stati strategicamente dislocati sul territorio con gli annessi centri di assistenza.

Omoda e Jaecoo sono due brand che fanno parte del Gruppo Chery, colosso cinese, specializzato nella produzione di auto a zero e basse emissioni. Presente in oltre 30 Paesi nel mondo, il Gruppo punta a conquistare nel giro di qualche anno, la leadership nel mercato delle EV, anche in Europa.

Il successo di questi due nuovi e intraprendenti Marchi, si giocherà soprattutto sull’affidabilità e sul post-vendita.

Un servizio di assistenza e manutenzione adeguato alle aspettative, sarà il vero plus che consentirà ai Marchi automobilistici cinesi, di affermarsi sul territorio italiano.