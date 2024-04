OMODA & JAECOO presenta JAECOO J7 PHEV E J8 PHEV

Durante il Salone Internazionale di Pechino il Gruppo Chery ha presentato sul suo stand la nuova gamma JAECOO.

Il marchio JAECOO, rappresentato dal motto "Dal classico, oltre il classico", ha il compito di potenziare attivamente ed efficacemente il suo posizionamento sul mercato per accelerare la crescita di OMODA & JAECOO.

Il debutto dei nuovi SUV con propulsione ibrida plug-in J7 PHEV e J8 PHEV mostrano la profonda spinta tecnologica dei prodotti “new energy” della serie JAECOO.

Entrambi i modelli utilizzano un nuovo motore 1.5 TGDI ottimizzato per l’ibrido e garantiscono bassi consumi.

Il suo sistema ibrido combina l’unità termica 1.5 TGDI, accoppiata a una trasmissione ibrida DHT a tre velocità. La J8 PHEV è supportata da motori elettrici ad alta potenza anteriori e posteriori, che le consentono di erogare ben 445 kW, 608 CV, di potenza complessiva con una coppia combinata di 915 Nm. Valori che permettono alla J8 PHEV di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,4 secondi.

Tra le particolarità della nuova J7 PHEV segnaliamo le maniglie delle porte nascoste e i cerchi in lega da 19 pollici di nuovo design che riducono il coefficiente di resistenza dell'aria del veicolo a soli 0,318 di CX.

Per quanto riguarda l'autonomia, il J7 PHEV può percorrere fino a 88 km in modalità puramente elettrica, mentre in quella ibrida il consumo medio di carburante èmolto contenuto pari a 4,9 L/100 km.