OOONO CO-DRIVER, il dispositivo intelligente di sicurezza del traffico.

OOONO A/S, azienda danese specializzata in tecnologia, lancia in Italia OOONO CO-DRIVER, un dispositivo di sicurezza del traffico in grado di avvisare, grazie a chiari segnali sonori e visivi, la presenza di autovelox o di pericoli stradali.

L'eccesso di velocità, i pericoli stradali improvvisi, la mancata concentrazione sono dei veri e propri rischi per l’incolumità di tutti gli automobilisti.

L'obiettivo di OOONO CO-DRIVER è quello di mantenere i conducenti perfettamente concentrati avvertendoli con segnali acustici e visivi, il guidatore informato avrà la possibilità di controllare la velocità e adeguarla ai limiti imposti o di essere pronto ad affrontare eventuali imprevisti sulla strada.

CO-DRIVER funziona grazie ad una community sempre aggiornata di oltre 1.5 milioni di utenti

“Siamo entusiasti di lanciare ufficialmente OOONO CO-DRIVER, il nostro prodotto di punta, sul mercato italiano, e far crescere la nostra community europea. Il nostro dispositivo di sicurezza stradale è un vero supporto al servizio dei guidatori, che permette di mantenere alta la concentrazione alla guida ed evitare potenziali pericoli della strada e autovelox, il tutto senza aver bisogno di guardare il proprio smartphone”- dichiara Christian Walther Øyrabø, Founder & CEO di OOONO A/S.