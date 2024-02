OOONO CO-DRIVER NO2 arriva in Italia

Con oltre 2,5 milioni di unità vendute in tutta Europa e una crescita del 300% in Italia nel 2023, il dispositivo di sicurezza del traffico OOONO CO-DRIVER NO1 ha dimostrato di essere un alleato prezioso per gli automobilisti, fornendo informazioni cruciali su pericoli stradali e autovelox.

Nel corso del 2023, OOONO CO-DRIVER NO1 ha emesso oltre 459 milioni di avvisi e ha accompagnato gli atomobilisti in più di 670 milioni di viaggi.

La scaleup tecnologica danese ha voluto migliorare ancora di più il servizio presentando il nuovo OOONO CO-DRIVER NO2.

OOONO CO-DRIVER NO2 introduce nuove funzionalità progettate grazie ai suggerimenti della community

Questo nuovo prodotto rappresenta, non solo un passo avanti nella tecnologia per la sicurezza stradale ,ma anche un impegno continuo da parte di OOONO A/S nell'offrire prodotti all'avanguardia che rispondano alle esigenze degli automobilisti moderni.

Christian Walther Øyrabø, Fondatore e CEO di OOONO A/S, commenta: "Siamo entusiasti di presentare in Italia il nostro CO-DRIVER NO2, rafforzando così il nostro impegno nel ridefinire gli standard di sicurezza stradale. Attraverso una dedizione costante all'innovazione e al coinvolgimento attivo della comunità, ci impegniamo a fornire soluzioni avanzate per migliorare la sicurezza stradale e l'esperienza di guida degli automobilisti. OOONO CO-DRIVER NO2 nasce in risposta ai preziosi suggerimenti raccolti attraverso molteplici ricerche e sondaggi che hanno coinvolto oltre 10.000 membri della nostra comunità. Questo a dimostrazione del nostro impegno nel rispondere alle esigenze dei nostri utenti nel modo più efficace. I nostri dispositivi rappresentano un sostegno concreto per i conducenti, consentendo loro di mantenere un'elevata concentrazione durante la guida e di evitare potenziali pericoli stradali e autovelox, senza distrazioni legate all’uso dello smartphone”.

Una delle caratteristiche principali di CO-DRIVER NO2 è la batteria ricaricabile, ora è possibile ricaricare comodamente il dispositivo direttamente dalla propria auto, grazie al cavo di ricarica usb-c incluso.